Совбез России рассказал о новых американских санкциях

Соединенные Штаты на фоне пандемии ради продвижения своих интересов готовы удушить страны Европы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в большом интервью, которое вышло в РИА Новости.

"А сейчас что? Вашингтон сказал - и точка, дело европейцев исполнять. Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО - платите", - заметил Венедиктов. По его словам, чтобы европейцы окончательно осознали, кто здесь хозяин, США попутно уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность. Кроме того, Штаты делают все от них зависящее, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку-2".

"Трансатлантическая солидарность? Но какая же это солидарность - требовать от партнера разорять собственное население. Союзнические отношения? Тоже не очень похоже", - заметил замсекретаря СБ РФ.

В качестве примера он привел немцев, которые десятилетиями исправно платили за содержание военного контингента США на своей земле, но не хотели наращивать военный бюджет, чтобы покупать американское оружие. Как итог - Белый дом их сразу же наказал выводом войск. При этом, как заметил представитель Совбеза, Польша в этот же момент заявила, что готова принять войска у себя - дескать, она же ближе всех находится к России и в связи с этим называет себя "прифронтовым государством". Но что получилось в итоге - "США часть контингентов вернули домой, а остальные переводят в Бельгию и Италию. А Варшава осталась ни с чем. Вот вам и союзник", заметил Венедиктов.

По его мнению, не надо искать в этом никакой логики. Просто американцам так захотелось, они так сегодня видят свои интересы. Завтра они их увидят под другим углом - и будут звучать новые требования и ультиматумы.

Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу. Хотите помощи от НАТО - платите

"Если говорить прямо, это стратегия слона в посудной лавке, - считает замсекретаря СБ РФ. - Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так - под снос их". Например, если ВТО не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Если ВОЗ осмеливается не поддержать нелепые обвинения в адрес Китая в распространении COVID-19, значит, она не нужна. Завтра на месте этих организаций окажутся другие, а там и до ООН недалеко - уже ведутся разговоры о том, что ее надо реформировать в более "американоцентричном" ключе.

Прошелся замсекретаря Совбеза и по антироссийской политике Лондона. По его словам, британские власти мыслят категориями давно минувших дней, когда их страна правила половиной мира. "Вот только при королеве Виктории вряд ли кто-то в Лондоне мог представить, что американцы будут одергивать Британию за сотрудничество с "Хуавей", - заметил Венедиктов.

И напомнил, что в прежние времена Соединенное Королевство проводило политику "блестящей изоляции" сознательно, подчеркивая свой привилегированный статус по отношению к другим европейцам. А сейчас на фоне откровенно недальновидных решений по "брекзиту" Лондон попал в изоляцию далеко не самого блестящего свойства, а скорее вынужденную и крайне болезненную. И пытается оправдать ее всеми средствами.

"Посмотрите на выводы доклада по вмешательству спецслужб. Его авторы пишут, что в референдум по "брекзиту" Россия не вмешалась, а вот в референдум в Шотландии вмешалась. Наверное, потому что первый Лондону был нужен, а второй - нет", - заметил представитель российского Совбеза. Хотя, по его словам, списывать свои политические промахи, даже самые грубые, на "руку Москвы" уже давно стало привычным тоном в Лондоне.

Например, глава британского МИДа Рааб в начале июля представлял парламенту акт о санкциях в связи с нарушениями прав человека. Провели акт по местным меркам просто молниеносно, за два часа, и наложили рестрикции на 25 россиян, а еще граждан Мьянмы, КНДР и Саудовской Аравии, на очереди теперь Китай. Хотя этот демарш вообще никто не заметил. Видимо, эта бутафория нужна только англичанам, которые хотят показать, что могут вводить санкции самостоятельно, а не только в привязке к США или ЕС.

"Не могут британцы никак понять, что в современном мире смысла в санкциях, тем более в отношении крупных держав, практически нет. Так что в принятии Лондоном санкционного пакета видим лишь желание самоутвердиться, в очередной раз заявить, что он все еще может казаться значимым международным игроком", - заметил Александр Венедиктов.

В современном мире смысла в санкциях, тем более против крупных держав, практически нет

Кстати, Вашингтон свой доклад по глобальным нарушениям прав человека представил месяцем раньше. Про издевательства, которыми на военных базах и в секретных тюрьмах ЦРУ подвергаются люди, зачастую похищенные американцами, нет ни слова.

Что касается возможного ослабления международной напряженности в постпандемический период, то, по мнению представителя российского Совбеза, на это мало надежды. Скорее наоборот: системные игроки будут более активны на внешнеполитической арене, стремясь добиться для себя выгодных позиций. По его словам, это видно уже сейчас на примере той же Ливии или Венесуэлы, нефтяными ресурсами которых Запад пытается завладеть, даже не скрывая этого. Или история с 30 тоннами золота, которое власти Венесуэлы ранее отправили на хранение в Лондон, и теперь оно, по сути, экспроприировано в пользу оппозиции.

"Сегодня мы становимся свидетелями глобальной трансформации, которая используется отдельными игроками для сноса старых правил и договоренностей", - подытожил Александр Венедиктов.