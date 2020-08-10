Трамп: Я не предлагал добавить свое лицо к мемориалу на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал добавить свой скульптурный портрет к мемориалу на горе Рашмор. Так американский лидер прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ.

Ранее газета The New York Times заявила, что Трамп хочет добавить себя к другим скульптурным портретам президентов США на горе Рашмор в Южной Дакоте. Издание утверждало, что эту идею хозяин Белого дома якобы обсуждал с губернатором штата Кристи Ноэм, пишет РИА Новости.

"Это все фейковые новости", - написал Трамп в своем Twitter. При этом он отметил, что это хорошая идея, особенно, если учесть, сколько всего ему удалось сделать за первые три с половиной года. "Возможно, больше чем за время правления любого другого президента", - убежден Трамп.

Мемориал на горе Рашмор - это высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Он был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума.