Трейлер: анимационная комедия "Куриный забег" получила дату премьеры

Продолжаем знакомить с предстоящими (относительными) новинками возрожденного кинопроката. На повестке - основанная на мультсериале полнометражная норвежская анимационная комедия "Куриный забег" (Elleville Elfrid), к созданию которой приложился автор "Гномео и Джульетты".

В центре сюжета непритязательного опуса - Элла и Генри, неразлучные друзья, ради дружбы готовые на всё. Вплоть до открытия персонального цирка, где обстановка выглядит сильно иначе, чем привыкла общественность: "куры вместо медведей, дети вместо фокусников и фейерверки вместо света софитов".

И всё бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим, и ситуация переворачивается с ног на голову. "Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить цирк, а вместе с ним и дружбу?" - задаются застрельщики мультфильма непростым вопросом.

Режиссеры - дебютанты полного метра Атле Солберг Блаксет и Франк Мосвольд. Соавтор сценария - Джон Р. Смит ("Гномео и Джульетта", "Шерлок Гномс", "Королевский корги").

В Норвегии лента вышла еще в январе. В России изначально планировалась к цифровому релизу на июль, но теперь идет в кино - с 20 августа. Тогда как "цифра", соответственно, отодвигается на осень.

Ранее появился локализованный трейлер подростковой мистической драмы "Вечность между нами".