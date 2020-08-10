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Вышел русский трейлер мистической драмы "Вечность между нами"

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    10.08.2020, 14:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще одна предстоящая новинка реанимированного кинопроката обзавелась русским трейлером. Речь про американскую подростковую мистическую мелодраму Endless, в отечественной локализации названную "Вечность между нами". И призванную давить из девочек слезу по полной.

Фото: kinopoisk.ru
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Влюбленных Райли и Криса разлучает автомобильная авария. Но благодаря необыкновенному дару Райли, у нее есть шанс хотя бы на короткое время вернуть любимого", - пояснил происходящее на экране синопсис, предостерегая: отпустить того, кто тебе дорог, или быть вместе, несмотря на смертельную опасность, - "непростой выбор для настоящей любви!"

Режиссер - Скотт Спир (сериалы "Крик", "Королевство", четвертый "Шаг вперед"). В ролях: Александра Шипп ("Рэй Донован"), Николас Хэмилтон ("Оно 2"), Фамке Янссен (серия "Люди Икс"), Иэн Трейси ("Бессонница"), Патрик Гилмор ("Сверхъестественное").

В кино - с 20 августа.

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