Кортни Кокс вернется к своей роли в пятом "Крике"

Американская актриса Кортни Кокс, известная как Моника из "Друзей" и Гейл в квадралогии "Крик", вернётся ко своей роли в продолжении серии культовых комедийных хорроров. Об этом сообщает Collider.

Отметим, ранее сообщалось, что в "Крике 5" также сыграет бывший муж Кортни - Дэвид Аркетт, который вновь воплотит образ шерифа Райли. Ожидается возвращение ещё одной звезды линейки - Нив Кэмпбелл, играющая Сидни Прескотт, но это пока не точно.

Режиссёры - Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, авторы ужастика "Я иду искать". Напомним, этот фильм станет первым "Криком" после смерти создателя и до сих пор бессменного режиссёра франшизы Уэса Крэйвена.