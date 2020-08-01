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Кортни Кокс вернется к своей роли в пятом "Крике"

Новости
    01.08.2020, 20:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Кортни Кокс, известная как Моника из "Друзей" и Гейл в квадралогии "Крик", вернётся ко своей роли в продолжении серии культовых комедийных хорроров. Об этом сообщает Collider.

Фото: Berlinale
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Отметим, ранее сообщалось, что в "Крике 5" также сыграет бывший муж Кортни - Дэвид Аркетт, который вновь воплотит образ шерифа Райли. Ожидается возвращение ещё одной звезды линейки -  Нив Кэмпбелл, играющая Сидни Прескотт, но это пока не точно.

Режиссёры - Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, авторы ужастика "Я иду искать". Напомним, этот фильм станет первым "Криком" после смерти создателя и до сих пор бессменного режиссёра франшизы Уэса Крэйвена.

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