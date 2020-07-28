Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max

Сериал "Друзья", первая серия которого вышла в эфир в сентябре 1994 года, вновь лидирует в чарте. (Что, кстати сказать, неудивительно - в свете царящего сейчас на экранах-то.)

Как передает Deadline, Warner Media, которой принадлежит свежезапущенный (27 мая) HBO Max, обнародовала рейтинг самых популярных сериалов сервиса.

Никакие конкретные цифры по просмотрам не названы, но первая тройка выглядит так: "Друзья"; "Личная жизнь" (Love Life) с Анной Кендрик, лишь немного уступающая "Друзьям"; "Теория Большого взрыва".

При этом стоит напомнить, что за права на "Друзей" и "Теорию" для HBO Max компании пришлось выложить более миллиарда долларов.

Далее в чарте идут оригинальные шоу сервиса - "Роковой патруль", анимационная серия Looney Tunes, "Не совсем позднее шоу с Элмо", "Легендарное", "В поиске", "Достаточно близко" и "Ожидание Эми".

Кстати, как поясняет пресс-релиз, аудитория HBO Max значительно моложе "традиционного HBO" - средний возраст 23% его подписчиков составляет 18-24 года.