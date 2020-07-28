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Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max

Новости
    28.07.2020, 19:18
Текст:   Олег Усков

Сериал "Друзья", первая серия которого вышла в эфир в сентябре 1994 года, вновь лидирует в чарте. (Что, кстати сказать, неудивительно - в свете царящего сейчас на экранах-то.)

Фото: youtube.com/ Andrew Chaushesku
Видео: Александр Друзь в сериале "Друзья"

Как передает Deadline, Warner Media, которой принадлежит свежезапущенный (27 мая) HBO Max, обнародовала рейтинг самых популярных сериалов сервиса.

Никакие конкретные цифры по просмотрам не названы, но первая тройка выглядит так: "Друзья"; "Личная жизнь" (Love Life) с Анной Кендрик, лишь немного уступающая "Друзьям"; "Теория Большого взрыва".

При этом стоит напомнить, что за права на "Друзей" и "Теорию" для HBO Max компании пришлось выложить более миллиарда долларов.

Далее в чарте идут оригинальные шоу сервиса - "Роковой патруль", анимационная серия Looney Tunes, "Не совсем позднее шоу с Элмо", "Легендарное", "В поиске", "Достаточно близко" и "Ожидание Эми".

Кстати, как поясняет пресс-релиз, аудитория HBO Max значительно моложе "традиционного HBO" - средний возраст 23% его подписчиков составляет 18-24 года.

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