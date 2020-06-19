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Съемки продолжения "Друзей" стартуют в августе

Новости
    19.06.2020, 13:55
Текст:   Олег Усков

Хорошая новость: у ситкома "Друзья" все-таки будет продолжение.

Напомним: речь идет о специальном неигровом эпизоде в формате ток-шоу, на котором все ведущие актеры сериала расскажут о своих персонажах, работе над "Друзьями" и так далее. Словом, вечер воспоминаний.

Эфир был намечен на 27 мая, но из-за распространения коронавирусной инфекции премьеру всей этой мемуаристики отложили на неопределенное время.

И вот теперь, как передает The Wrap, Warner Media Entertainment и HBO Max таки определились.

Со слов одного из создателей Friends Марты Кауффман, съемки дополнительного эпизода стартуют в августе - у них уже все готово.

Соответственно премьеру, если, опять же, ничего скверного не произойдет - вроде второй волны, можно ждать до конца осени.

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