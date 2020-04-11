Возвращение "Друзей" временно отменили из-за пандемии

COVID-19 нанес еще один свирепый удар по индустрии и поклонникам телевизионных веселух: специальный эпизод ситкома "Друзья" временно отменен. Ранее сообщалось о переносе съемок.

Напомним: планировалось, что серия шоу, вокруг возможности продолжения которого годами царила спекулятивная вакханалия, должна была стать приятным бонусом к запуску в этом месяце собственного стримингового сервиса сети HBO - канала HBO Max.

Но теперь из-за коронавируса праздник остался без "Друзей" - съемки отложены, передает THR со ссылкой на официальное заявление сервиса.

Новые сроки премьеры не названы. Точная дата станет известна, как только ситуация с пандемией, лютующей в США особо яростно, устаканится.

Администрация обещает держать зрителей в курсе.