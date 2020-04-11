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Возвращение "Друзей" временно отменили из-за пандемии

Новости
    11.04.2020, 15:01
Текст:   Олег Усков

COVID-19 нанес еще один свирепый удар по индустрии и поклонникам телевизионных веселух: специальный эпизод ситкома "Друзья" временно отменен. Ранее сообщалось о переносе съемок.

Фото: kinopoisk.ru
"Маша и Медведь" в новой серии расскажут про самоизоляцию

Напомним: планировалось, что серия шоу, вокруг возможности продолжения которого годами царила спекулятивная вакханалия, должна была стать приятным бонусом к запуску в этом месяце собственного стримингового сервиса сети HBO - канала HBO Max.

Но теперь из-за коронавируса праздник остался без "Друзей" - съемки отложены, передает THR со ссылкой на официальное заявление сервиса.

Новые сроки премьеры не названы. Точная дата станет известна, как только ситуация с пандемией, лютующей в США особо яростно, устаканится.

Администрация обещает держать зрителей в курсе.

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