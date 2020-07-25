Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта"

Дождались: в новом ролике сериала "Страна Лавкрафта", презентованном на нынешнем Comic-Con, по коронавирусным причинам проходящем дистанционно, появляется Ктулху - со всеми этими своими причиндалами. Выглядит красиво, конечно. Трейлер размещен на YouTube-канале HBO.

В основе шоу - одноименный роман американского писателя Мэтта Раффа ("Канализация", "Злые обезьяны"), по сюжету которого молодой чернокожий ветеран корейской войны Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) возвращается в Чикаго середины пятидесятых и с помощью дяди и подруги детства отправляется на поиски сгинувшего отца. При этом выясняется, что Аттикус - потомок могущественного колдуна, обладающий "силой его крови". Что вовлекает Блэка в разного рода оккультные интриги.

Тогда как главной темой сериала станет, разумеется, бичевание настоящих ужасов - социальной несправедливости и расовой сегрегацией, сами понимаете.

Занимаются проектом Джордан Пил и Джей Джей Абрамс.

Премьера - 16 августа.

Предыдущий ролик смотрите здесь.