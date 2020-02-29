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"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе

Новости
    29.02.2020, 14:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале комика Кевина Нилона опубликован видеоролик, в котором он во время прогулки побеседовал с Кортни Кокс, наиболее известной широкой аудитории по роли Моники в сериале "Друзья".

Фото: kinopoisk.ru
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В ходе разговора они обсудили, кто мог бы войти в каст одного из самых известных ситкомов, если бы по нему сейчас начали снимать ремейк.

По мнению актрисы, Тимоти Шаламе отлично бы подошел на роль Джо, так как даже внешне чем-то походит на Мэтта Леблана.

Продолжая тему, ведущий предложил на "роль Швиммера" (именно так, а не на "роль Росса") актера Джону Хилла, и Кокс поддержала его кандидатуру.

Разговор о легендарном шоу завязался неспроста - сервис HBO Max уже в мае выпустит специальный эпизод со всеми участниками оригинального актерского состава.

В каком формате он будет представлен, пока не называлось, но Кортни Кокс косвенно подтвердила, что это будет больше похоже на ток-шоу. "Будет круто", - пообещала она.

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