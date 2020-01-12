Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

24-летняя звезда Голливуда Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем", "Красивый мальчик", "Король") приглашён на роль Боба Дилана.

Такой - не самый, скажем прямо, очевидный - выбор сделали создатели фильма Going Electric.

Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд ("Ford против Ferrari", "Логан").

Картина расскажет о молодых годах культового музыканта и, в частности, его резонансный переход от акустики к электрогитаре в середине шестидесятых, сопровождавшийся многочисленными спорами поклонников.

Переговоры с Шаламе ещё не завершены, отмечает Deadline.