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Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

Новости
    12.01.2020, 17:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

24-летняя звезда Голливуда Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем", "Красивый мальчик", "Король") приглашён на роль Боба Дилана.

Фото: youtube.com/ Юрий Лоза
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Такой - не самый, скажем прямо, очевидный - выбор сделали создатели фильма Going Electric.

Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд ("Ford против Ferrari", "Логан").

Картина расскажет о молодых годах культового музыканта и, в частности, его резонансный переход от акустики к электрогитаре в середине шестидесятых, сопровождавшийся многочисленными спорами поклонников.

Переговоры с Шаламе ещё не завершены, отмечает Deadline.

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