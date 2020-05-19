Появились подробности о пятом "Крике"

Появились свежие подробности о пятой части культовой комедийной хоррор-серии "Крик".

В частности, THR сообщает, что к роли шерифа Дуайта Райли вернется Дэвид Аркетт.

Снимать картину, которая станет первой после смерти бессменного прежде рулевого франшизы Уэса Крейвена, будет дуэт Мэттью Беттинелли - Тайлер Джиллетт, авторы отличного ужастика "Я иду искать".

Сценарием займутся Джеймс Вандербилт ("Зодиак" Финчера) и Гай Бусик ("Я иду искать", "Касл-Рок").

Кевин Уильямсон, соавтор сценариев предыдущих частей, выступит в роли продюсера.

Детали сюжета пока не разглашаются.

Ранее стало известно о переговорах создателей "Крика 5" с Нив Кэмпбелл, сыгравшей final girl в предшествующих частях.