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Появились подробности о пятом "Крике"

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    19.05.2020, 12:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились свежие подробности о пятой части культовой комедийной хоррор-серии "Крик".

В частности, THR сообщает, что к роли шерифа Дуайта Райли вернется Дэвид Аркетт.

Снимать картину, которая станет первой после смерти бессменного прежде рулевого франшизы Уэса Крейвена, будет дуэт Мэттью Беттинелли - Тайлер Джиллетт, авторы отличного ужастика "Я иду искать".

Сценарием займутся Джеймс Вандербилт ("Зодиак" Финчера) и Гай Бусик ("Я иду искать", "Касл-Рок").

Кевин Уильямсон, соавтор сценариев предыдущих частей, выступит в роли продюсера.

Детали сюжета пока не разглашаются.

Ранее стало известно о переговорах создателей "Крика 5" с Нив Кэмпбелл, сыгравшей final girl в предшествующих частях.

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