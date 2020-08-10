Указ губернатора Тульской области от 7 августа 2020 года № 87 "О внесении изменений и дополнения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа:

текст "10 августа" заменить текстом "17 августа";

текст "бильярдных, боулингов," исключить;

текст "деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок." исключить;

дополнить абзацем? следующего содержания:

"Запреты, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновляется в соответствии с настоящим указом.";

2) абзац 2 подпункта 1.5 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"официальных мероприятий, связанных с открытием Ледового дворца в г. Туле;";

3) пункт 5 указа дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) с 10 августа 2020 года деятельность бильярдных и боулингов, деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок.

7) с 1 сентября 2020 года проведение в помещениях (зрительных залах) культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, проведению концертов.".

2. Указ вступает в силу с 10 августа 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







