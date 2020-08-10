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10.08.2020 12:00
Рубрика: Общество

У нас может появиться еще одна политическая партия

Текст: Евгения Мамонова
Российский парламент может пополниться новой политической партией - "Новые люди". Об этом заявил ее основатель бизнесмен Алексей Нечаев.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

8 августа в столице прошел съезд политического объединения, где был выбран центральный совет партии и ее председатель. Им стал основатель партии Алексей Нечаев.

"Новые люди" позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, партия развития и созидания. Наши политические институты, подчеркивал Алексей Нечаев, устарели, во власти дефицит творческой энергии, кадровые лифты не работают, нет притока новых людей, элита превратилась в несменяемую, в госуправлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи".

По словам Алексея Нечаева, наша страна переживает непростые времена, требующие новых решений. А с такими решениями лучше всего могут справиться люди с новым взглядом на жизнь.

"Новые люди" - партия молодая, зарегистрирована в июне 2020 года. Однако на сегодняшний день в ряду ее сторонников уже тысячи людей.

Мы, говорит Алексей Нечаев, - партия, которая строится снизу, от земли. Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в Интернете - закончилась. Свободные и самостоятельные люди - это не меньшинство, а большинство в нашей стране, среди которых много активных молодых людей, нацеленных строить свою карьеру и найти себя именно в своей стране, используя ее возможности, отмечали делегаты съезда. Однако зачастую это становится весьма трудным, а иногда и вовсе невозможным из-за множества бюрократических барьеров и законодательных несовершенств.

В партии "Новые люди" уверены, что помочь реализоваться таким предприимчивым и молодым очень важно. Одним из первых шагов в этом направлении должна стать работа по совершенствованию подходов во взаимодействии власти и простых граждан, замена устаревших механизмов работы бюрократической машины, внедрение современных методов управления, в чем как раз и состоит логика, этика и стиль взаимодействия с гражданами", - считает Алексей Нечаев.

Придерживаясь принципа поступательных изменений, партия "Новые люди" намерена внести предложения для модернизации системы здравоохранения и образования, начав с того, чтобы изменить громоздкую и порой бессмысленную отчетность, дав возможность врачам и учителям спокойно работать.

Что касается вопросов налогообложения, то в партии уверены, что гражданам нужно дать больше свободы в принятии решений как, когда и на что следует тратить налоги.

"Мы привели в политику людей, которые уже добились чего-то в жизни, которые могут показать и доказать это избирателям", - отметил Алексей Нечаев. Действительно. за короткий период партия "Новые люди" смогла разработать 236 проектов в рамках программы "Конвейер социальных проектов", которые нацелены на развитие сел, городов, целых регионов нашей страны.

Разрабатываются и внедряются социальные проекты, которые помогают улучшить жизнь сотен людей, что называется "здесь и сейчас". Так, в Краснодаре благодаря проекту "Чистая среда" удалось начать борьбу со стихийными свалками мусорных отходов, организовать просветительскую работу среди детей, молодежи и людей старшего возраста о важности и необходимости раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки. В Новосибирске с помощью цифровых технологий удалось организовать удобную площадку для общения между местной властью и горожанами. А в Рязани появилось сразу несколько проектов, которые, затрагивают проблемы нехватки школ, модернизации образовательного процесса, а также другие, связанные с комфортной городской средой, удобной и интересной для местных жителей.

"Новые люди" - это люди деятельные, активные, предприимчивые. Среди них немало бизнесменов, которые с нуля выстраивали свое дело и теперь готовы использовать свой опыт, проверенные модели управления.

"Малый и средний бизнес - основа экономики всех развитых стран, - уверена президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна Евсина. - Многое из того, что сделано вокруг нас, сделано руками предпринимателей. Многие со мной согласятся, что не увеличивать бюджет и не раздувать штат стало сегодня девизом предпринимателей, которые в принципе стараются создавать с минимальными затратами. Мне кажется, что сейчас подобный принцип как никогда актуален".

По словам члена центрального совета партии "Новые люди", основателя движения "Школа - наше дело", главного редактора издания "Первое сентября" Артема Соловейчика, в нашей стране живет много активных людей, которые готовы объединиться для поступательных, конструктивных изменений, назревших и необходимых нашей стране.

Перемены - поступательные, не лавинообразные и не агрессивные, а взвешенные и продуманные, и самое главное - постоянные - вот то, чего хотят единомышленники партии "Новые люди". "Если мы будем идти этим путем, то мы обязательно увидим другую страну, где каждый гражданин может реализовать свои права, чувствовать себя уверенно и защищенно, работать на свое будущее и будущее своих детей, - отметил Алексей Нечаев. - Будущее само по себе не наступит. И мы должны начать строить его уже сегодня, давая шанс новым людям".

Общество Партии

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