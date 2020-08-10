У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Удаление одного приложения может "испортить" iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2020,  
20:20
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если Apple под давлением регуляторов удалит из App Store популярное в Китае приложение WeChat, поставки iPhone снизиться на 25-30 процентов, прогнозирует аналитик Мин-Чи Куо.

Напомним, что в конце минувшей недели президент США Дональд Трамп своим распоряжением запретил американским компаниям совершать сделки с китайской Tencent, которая владеет WeChat.

WeChat представляет собой многофункциональное приложение, в которое интегрированы мессенджеры, сервисы обмена фотографиями и видео, поиска новых знакомств, платежный сервис и даже система идентификации личности.

В Россию пришел новый дешевый смартфон Samsung. У него есть большой минус

"Поскольку WeChat очень важен для китайских пользователей, мы считаем, что удаление его из App Store снизит поставки iPhone на китайский рынок. Мировые поставки смартфонов могут упасть на 25-30 процентов, акссессуаров - на 15-25 процентов", - цитирует заявление аналитика MacRumors.

смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia 20:11
В Windows стали работать приложения для Android. Выглядит очень круто 06.08.2020
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 05.08.2020
Apple
Фото: Twich/CD Projekt RED
CD Projekt RED раскрыла новые подробности об игре Cyberpunk 2077 19:37
Новые iPhone в 2020 году выйдут позже. Что случилось? 31.07.2020
Эксперты оценили шансы Telegram выиграть суд у Apple 30.07.2020
iPhone
Когда выйдет iPhone 12 и сколько будет стоить? 30.07.2020
Новый iPhone SE подешевел в России. Брать или нет? 29.07.2020