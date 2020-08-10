Удаление одного приложения может "испортить" iPhone

Если Apple под давлением регуляторов удалит из App Store популярное в Китае приложение WeChat, поставки iPhone снизиться на 25-30 процентов, прогнозирует аналитик Мин-Чи Куо.

Напомним, что в конце минувшей недели президент США Дональд Трамп своим распоряжением запретил американским компаниям совершать сделки с китайской Tencent, которая владеет WeChat.

WeChat представляет собой многофункциональное приложение, в которое интегрированы мессенджеры, сервисы обмена фотографиями и видео, поиска новых знакомств, платежный сервис и даже система идентификации личности.

"Поскольку WeChat очень важен для китайских пользователей, мы считаем, что удаление его из App Store снизит поставки iPhone на китайский рынок. Мировые поставки смартфонов могут упасть на 25-30 процентов, акссессуаров - на 15-25 процентов", - цитирует заявление аналитика MacRumors.