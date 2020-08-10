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10.08.2020 22:06
Рубрика: Экономика

В августе россияне стали делать меньше покупок

Текст: Светлана Ментюкова

Российские потребители с начала августа уменьшили количество покупок, вследствие чего индекс активности розничного бизнеса снизился до минус 0,12. Это следует из показателей, предоставленных оператором фискальных данных "Первый ОФД".

Фото: iStock
Цены на продовольствие продолжают расти

"Минимальное значение Индекса зафиксировано в конце марта - минус 0,45 (на момент введения ограничений из-за пандемии коронавируса на федеральном уровне). Затем началось медленное восстановление бизнеса и покупательской способности населения - в первую неделю августа Индекс достиг отметки в минус 0,12", - сообщили в компании.

Напомним, что в середине июля Индекс розничной активности поднялся до своего максимального значения - минус 0,5%, что совпало с частичным снятием ограничений в большинстве регионов РФ и началом работы офлайн магазинов непродовольственного ритейла и торговых центров.

Снижение значения индекса эксперты называют временным явлением и связывают со снижением ажиотажного спроса, наблюдавшегося после открытия офлайн торговых точек, открытием туризма и частичным удовлетворением отложенного спроса.

"Дальнейшее снижение и выравнивание спроса - объективный процесс, связанный, в том числе, как с реализацией всех отложенных покупок, так и с общей экономической конъюнктурой и экономией средств для подготовки к 1 сентября", - говорит директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он также отметил, что в связи с карантинными ограничениями для покупателей стало обычной практикой ходить в магазин реже, но увеличивать сумму покупки.

Индекс активности розничного бизнеса - коэффициент для отслеживания состояния розничной индустрии. Рассчитывается как разница текущего количества чеков со средним значением за прошлый год (2020 против 2019 года). Индекс учитывает, как онлайн, так и офлайн продажи.

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