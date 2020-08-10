В центр Минска стянуты значительные силы милиции

В центр Минска, где накануне проходили акции протеста, стянуты значительные силы милиции. Как передают ТАСС и РИА Новости, ОМОН оцепил площадь и скверы у стелы "Минск - город-герой", установлены металлические заграждения, поблизости замечена спецтехника.

Отмечается, что обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается, внутрь оцепления пускают только после досмотра. Движение по близлежащим улицам не перекрывали.

Однако вновь наблюдаются проблемы с мобильной связью. Как ранее проинформировали в пресс-службе оператора "МТС-Беларусь", "в связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС и других операторов связи наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных"​​​. Сроки восстановления сервисов и услуг пока не называются.