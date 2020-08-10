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10.08.2020 19:13
Рубрика: В мире

В центр Минска стянуты значительные силы милиции

Текст: Юрий Когалов

В центр Минска, где накануне проходили акции протеста, стянуты значительные силы милиции. Как передают ТАСС и РИА Новости, ОМОН оцепил площадь и скверы у стелы "Минск - город-герой", установлены металлические заграждения, поблизости замечена спецтехника.

Фото: AP Photo
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Отмечается, что обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается, внутрь оцепления пускают только после досмотра. Движение по близлежащим улицам не перекрывали.

Однако вновь наблюдаются проблемы с мобильной связью. Как ранее проинформировали в пресс-службе оператора "МТС-Беларусь", "в связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС и других операторов связи наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных"​​​. Сроки восстановления сервисов и услуг пока не называются.

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