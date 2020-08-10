В Чикаго мародеры разрушили торговый центр города

В Чикаго ночью и ранним утром в понедельник произошли столкновения мародеров и полиции, злоумышленники к 4 утра (12 мск) 10 августа разграбили десятки магазинов и периодически стреляли в полицию. Столица штата Иллинойс и родной город бывшего президента США Барака Обамы в новейшей истории по праву именуется криминальной столицей Америки. Злоумышленники фактически разрушили торговый центр Чикаго.

Пока неясно, что привело к массовым беспорядкам, которые начались вскоре после полуночи, хотя газета Chicago Tribune сообщает, что, по меньшей мере, в двух районах города еще в воскресенье были нарисованы большие граффити с оскорблениями в адрес полиции. Чуть позже сотни людей начали бить окна, грабить магазины, вступив в столкновения с полицией в торговом районе Чикаго "Великолепная миля" и в других частях центра города. Около 4.30 утра на пересечении Мичиган-авеню и Лейк-стрит неизвестные произвели несколько выстрелов в полицейских, офицеры открыли ответный огонь. По словам представителя местной полиции, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. Мародерам все же удалось разграбить несколько десятков мелких магазинов и торговых точек. Только к пяти часам утра полиции все же удалось взять ситуацию под контроль.

Однако факты вандализма продолжались и на рассвете. Транспортный департамент Чикаго приостановил движение поездов и автобусов в центр города в утренний час пик, а полиция штата Иллинойс заблокировала съезды со скоростных автомагистралей. Были подняты мосты через реку Чикаго, за исключением одного на Ла-Салл-стрит, который был открыт для проезда машин экстренной помощи. Около пяти утра были замечены люди, выбегающие с сумками и мешками из банка PNC на пересечении улиц Гурон и Стейт. В банке были выбиты практические все окна и взломаны решетки. В соседнем квартале, отмечают местные журналисты, другие магазины, в том числе брендовый Sally Beauty Supply, были полностью "зачищены вандалами". Другие части центра города, в том числе вокруг проспектов Гранд и Вабаш, были завалены мусором. Толпа в несколько десятков человек безуспешно пыталась выбить окна часового магазина Omega на Делавэр-плейс и Мичиган-авеню. В конце концов, при отсутствии полиции, преступникам удалось ворваться в люксовый магазин. Группа мародеров спокойно входила и выходила через разбитое окно магазина Louis Vuitton на Уолтон-Плейс через дорогу от отеля Drake. Мимо проехала патрульная машина, и злоумышленники убежали. Однако, когда патрульная машина уехала, как минимум один грабитель вернулся в магазин.

Отметим, что в последние годы в Чикаго каждую неделю фиксируются десятки случаев грабежей и убийств в результате разборок криминальных группировок, а полиция предпочитает не заходить в районы, контролируемые национальными меньшинствами. Однако впервые преступники решил взять под контроль спокойный и деловой район города. Президент США Дональд Трамп еще в конце июля пообещал направить в Чикаго, власти которого, по его словам, не способны контролировать ситуацию, сотни федеральных агентов Службы маршалов и министерства внутренней безопасности. Но этого сделано не было во многом из-за давления местных демократов и общественности. Мэр Чикаго и глава местной полиции пообещали дать разъяснения по поводу ночных беспорядков в понедельник днем.