В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников

"Единая Россия" предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%. Так, секретарь генсовета Андрей Турчак предложил реформировать в целом систему оплаты труды в этой сфере.

"Мы считаем важным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30", - сказал Турчак в ходе обсуждения зарплат бюджетников в режиме видеоконференции.

Он отметил, что партийный мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%.

Турчак также предложил закрепить предельный уровень соотношения зарплат руководителей и остальных работников бюджетных организаций. По его словам, руководители на местах занимаются "откровенными манипуляциями" с часами работы бюджетников для формального выполнения целевых показателей майского указа президента. "Тех же учителей буквально насильно заставляют работать на 1,5-2 ставки: брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам навешивают дополнительные дежурства", - привел пример секретарь генсовета партии.

Напомним, что законопроект о поправках в Трудовой кодекс, касающийся установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников муниципальных и государственных учреждений, внесен в Госдуму в июне этого года.