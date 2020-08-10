В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов

Израильская ювелирная компания получила заказ на изготовление золотой маски для борьбы с коронавирусом. Она обойдется клиенту в 1,5 миллиона долларов. По словам дизайнера Исаака Леви, маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и черными бриллиантами. По желанию покупателя ее оснастят первоклассными фильтрами N99 для защиты от инфекции.

Вес изделия - 270 грамм, что почти в 100 раз больше, чем у обычной хирургической маски, сообщает Associated Press. Покупатель, отметил разработчик, озвучил два главных требования: сделать ее к концу года и так, чтобы она стала самой дорогой в мире. Это последнее условие, по словам Леви, "было выполнить легче всего". Он отказался назвать покупателя, но сказал, что это китайский бизнесмен, проживающий в США.

"На деньги, возможно, нельзя купить все что-угодно, но, если на них можно приобрести очень дорогую маску от COVID-19, и парень хочет надеть ее, прогуляться и привлечь внимание, он должен быть счастлив", - сказал Леви. Впрочем, такое позерство неназванного миллионера способно вызвать гневное раздражение у подавляющего большинства людей, особенно среди тех, кто страдает от отсутствия необходимых медицинских услуг, потерял работу или испытывает трудности во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

Кстати, в июне маску с позолотой заказал индийский миллиардер. Она обошлось ему в четыре тысячи долларов.