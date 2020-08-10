Новости

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса 08:10
В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов 07:54
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки 07:53
Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества 07:41
В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений 07:25
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет 07:19
Вильфанд: Жаркой погоды москвичам ждать не стоит 07:10
В Приморье объявлено о подходе тропического циклона "Джангми" 07:05
В России названы новые востребованные профессии 06:41
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа 06:10
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее 05:57
Трамп: Я не предлагал добавить свое лицо к мемориалу на горе Рашмор 05:39
Венесуэла еще на месяц продлит режим ЧС в стране 04:50
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы 04:49
Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану 04:36
Посольство РФ: Россияне смогут вылететь с Кипра 13 августа 04:25
Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:22
Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев 03:53
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей 03:45
За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства 03:13
Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море 03:11
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске 03:10
В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19 02:40
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России 02:37
Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные 02:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 07:54
Рубрика: В мире

В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Израильская ювелирная компания получила заказ на изготовление золотой маски для борьбы с коронавирусом. Она обойдется клиенту в 1,5 миллиона долларов. По словам дизайнера Исаака Леви, маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и черными бриллиантами. По желанию покупателя ее оснастят первоклассными фильтрами N99 для защиты от инфекции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ученые создали калькулятор для подбора оптимальной защитной маски

Вес изделия - 270 грамм, что почти в 100 раз больше, чем у обычной хирургической маски, сообщает Associated Press. Покупатель, отметил разработчик, озвучил два главных требования: сделать ее к концу года и так, чтобы она стала самой дорогой в мире. Это последнее условие, по словам Леви, "было выполнить легче всего". Он отказался назвать покупателя, но сказал, что это китайский бизнесмен, проживающий в США.

"На деньги, возможно, нельзя купить все что-угодно, но, если на них можно приобрести очень дорогую маску от COVID-19, и парень хочет надеть ее, прогуляться и привлечь внимание, он должен быть счастлив", - сказал Леви. Впрочем, такое позерство неназванного миллионера способно вызвать гневное раздражение у подавляющего большинства людей, особенно среди тех, кто страдает от отсутствия необходимых медицинских услуг, потерял работу или испытывает трудности во время экономического кризиса, вызванного пандемией.

Кстати, в июне маску с позолотой заказал индийский миллиардер. Она обошлось ему в четыре тысячи долларов.

В мире Ближний Восток Израиль

Главное сегодня

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии