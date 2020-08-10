В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS

В Китае в настоящее время распространяется новый вирус SFTS (бандавирус Даби), летальность которого может доходить до 30 процентов. От вируса уже скончались минимум семь человек, сообщает англоязычное китайское правительственное издание Global Times.

Все умершие жили в провинциях Аньхой и Чжецзян на востоке Китая. Кроме того, болезнь выявлена в провинции Цзянсу. Всего в КНР бандавирус найден у 37 человек.

Симптомы заболевания - лихорадка, кашель, рвота, диарея, полиорганная недостаточность, при этом анализы показывают снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Предположительно, вирус передается от человека к человеку с кровью или слизью.

Переносчиками SFTS являются иксодовые клещи (в просторечье известны как "энцефалитные"). Вирус заражает кошек, мышей, ежей и некоторых других животных. Как полагают ученые, люди могут быть лишь случайными хозяевами бандавируса и не играют существенной роли в жизненном цикле микроорганизма.

Специфическое заболевание, вызываемое им у человека, называется severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS), по-русски - "тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении". Заболевание впервые было описано в центральном и северо-восточном Китае в 2009 году, а в 2015 году его обнаружили в Южной Корее, Японии, на Тайване и во Вьетнаме.

В настоящее время ученые пытаются понять, насколько опасен SFTS-вирус и может ли он привести к эпидемии.