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10.08.2020 12:40
Рубрика: В мире

В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS

Текст: Константин Волков

В Китае в настоящее время распространяется новый вирус SFTS (бандавирус Даби), летальность которого может доходить до 30 процентов. От вируса уже скончались минимум семь человек, сообщает англоязычное китайское правительственное издание Global Times.

Фото: iStock
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS

Все умершие жили в провинциях Аньхой и Чжецзян на востоке Китая. Кроме того, болезнь выявлена в провинции Цзянсу. Всего в КНР бандавирус найден у 37 человек.

Симптомы заболевания - лихорадка, кашель, рвота, диарея, полиорганная недостаточность, при этом анализы показывают снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Предположительно, вирус передается от человека к человеку с кровью или слизью.

Переносчиками SFTS являются иксодовые клещи (в просторечье известны как "энцефалитные"). Вирус заражает кошек, мышей, ежей и некоторых других животных. Как полагают ученые, люди могут быть лишь случайными хозяевами бандавируса и не играют существенной роли в жизненном цикле микроорганизма.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: В России случаев лихорадки SFTS не зафиксировано

Специфическое заболевание, вызываемое им у человека, называется severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS), по-русски - "тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении". Заболевание впервые было описано в центральном и северо-восточном Китае в 2009 году, а в 2015 году его обнаружили в Южной Корее, Японии, на Тайване и во Вьетнаме.

В настоящее время ученые пытаются понять, насколько опасен SFTS-вирус и может ли он привести к эпидемии.

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