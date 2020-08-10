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10.08.2020 15:44
Рубрика: Культура

В Крыму открылся музыкальный фестиваль Z.Fest

Текст: Александр Алексеев
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В эти выходные на берегу Черного моря в крымском селе Поповка на территории бывшего фестиваля Kazantin, стартовал ежегодный праздник электронной музыки и спорта Z.Fest. C концертными сетами здесь выступят более 40 диджеев и групп, играющих техно, хаус, дип хаус, транс, прогрессив транс, джангл и другие модные направления танцевальной музыки. Среди главных звезд - Владимир Фонарев (прежде именовавшийся как DJ Фонарь), DJ Groove, Dr.Spy.Der, Наташа Урман, Олеся Бонд, Gariy aka Agassi, Filter, Orbita Project и другие.

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Сами музыканты, зрители и промоутеры называют место, где проходит фестиваль, - Z-City, то есть пляжный город будущего в Крыму. На Z.Fest -2020 несколько сцен, а одна из них, "Белый бар", расположена прямо на берегу моря. Здесь запланировано несколько тематических концепций и программ, среди которых, конечно, есть и "Легенда" (именно там и выступит Владимир Фонарев, пионер российского диджеинга еще начала 90-х). Конечно, намечена и рэйв-вечеринка, на которой будут исполнены более жесткие направления электронной музыки, в частности хардкор. Причем сеты артистов продолжаются до 4 или 5 часов утра.

В утренние и дневные часы помимо выступлений музыкантов зрителей ждут спортивные соревнования, йога, творческие мастер-классы. В том числе здесь можно научиться плавать.

Международный open-air Z.Fest продлится в Крыму до 16 августа.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Музыка с Александром Алексеевым

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