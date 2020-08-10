В МИД РФ призвали не торопиться с планированием поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России рекомендует с осторожностью планировать отдых за рубежом и не принимать поспешных решений, поскольку уровень распространения коронавируса остается высоким в большинстве курортных стран.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что еще не все россияне смогли вернуться на родину из-за закрытых в начале пандемии границ. А те, кто намерен отправиться за рубеж сейчас, могут столкнуться с различного рода ограничениями в гостиницах, на пляжах, на экскурсиях.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. В настоящее время границы вновь начинают открываются. Сегодня был осуществлен первый рейс из России в Турцию (из Москвы в Анталию). По словам представителя авиакомпании "Россия", на борту не осталось свободных мест.