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10.08.2020 14:33
Рубрика: В мире

В МИД РФ призвали не торопиться с планированием поездок за рубеж

Текст: Юрий Когалов
Министерство иностранных дел России рекомендует с осторожностью планировать отдых за рубежом и не принимать поспешных решений, поскольку уровень распространения коронавируса остается высоким в большинстве курортных стран.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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На Смоленской площади напомнили, что еще не все россияне смогли вернуться на родину из-за закрытых в начале пандемии границ. А те, кто намерен отправиться за рубеж сейчас, могут столкнуться с различного рода ограничениями в гостиницах, на пляжах, на экскурсиях.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. В настоящее время границы вновь начинают открываются. Сегодня был осуществлен первый рейс из России в Турцию (из Москвы в Анталию). По словам представителя авиакомпании "Россия", на борту не осталось свободных мест.

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