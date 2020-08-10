В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение о рисках курения кальяна.

Медики отмечают, что опасность употребления кальяна многими недооценивается. Между тем, как следует из заявления Минздрава РФ, курение кальянов способствует распространению нового типа коронавируса COVID-19, туберкулеза и холеры. В ведомстве уточнили, что опасность исходит из антисанитарии: именно плохая обработка кальянной колбы может привести к холере, туберкулезу и другим опасным заболеваниям.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет действие антиникотинового законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. Согласно новым нормам, ответственность за курение вейпов в неположенных местах будет караться административным штрафом, а вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств будет преследоваться по закону. Штрафы, по новым правилам, остаются такими же, которые установлены на обычные сигареты.