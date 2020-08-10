В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот

Грузооборот морских портов России январе-июле 2020 года снизился на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 474,8 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Такую динамику в ведомстве объяснили экономическим кризисом. "Снижение объемов (перевалки - ИФ) произошло впервые за 24 года", - отметили в Росморречфлоте.

Больше всего снизился грузооборот морских портов Арктического бассейна - на 10,2% до 54,53 млн тонн.