Во вторник в Москву прибывает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это будет первая поездка в Россию топ-дипломата одной из ведущих стран ЕС с начала пандемии. Господин Маас проведет переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, а затем отправится в Северную столицу, где, по данным "РГ", примет участие в презентации Российско-немецкого центра встреч общественности и пообщается с ленинградцами, пережившими блокаду.

Еще в апреле господин Маас говорил в интервью журналу Spiegel, что надеется как можно скорее встретиться с российским коллегой. Комментируя эти слова на онлайн-конференции по просьбе "РГ", Сергей Лавров прямо обратился к "другу Хайко": "Я хочу передать ему приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровья, здоровья его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает. Хайко, я серьезно говорю!" Месяц назад Маасу и Лаврову наконец-то удалось прорвать карантин, когда российский министр добрался до форума "Петербургский диалог" в Бонне. Теперь настала очередь берлинского гостя нанести ответный визит.

И в Москве, и в Берлине подтвердили: у министров накопилось немало тем для обсуждения - от ситуации на Украине и Ближнем Востоке до двусторонних вопросов. На этих переговорах Маас выступает от имени всего Евросоюза, председательство в котором до конца года перешло к Германии. Как раз перед его приездом немецкие бизнесмены выступили за скорейшее возобновление авиасообщения между ФРГ и РФ. Как заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, отсутствие регулярного авиасообщения "создает неопределенность во взаимных отношениях, приводит к огромным последствиям для инвестиционных и технических проектов в обеих странах".