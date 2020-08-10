В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений

В Пакистане за последние трое суток не менее 64 человек погибли из-за муссонных дождей и наводнений. Таковы данные Национального управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Наибольшее число жертв в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Здесь нарушена связь с затопленными районами, уничтожены сотни жилых домов, мостов и опор ЛЭП, пишет ТАСС. В южной провинции Синд в результате прорыва плотины затоплены несколько деревень. К эвакуации местных жителей привлечены армейские подразделения и вертолеты.

Сильные дожди также парализовали жизнь в крупнейших пакистанских городах Карачи и Лахор. Улицы мегаполисов затоплены, паводок серьезно затруднил работу транспорта и городских служб.