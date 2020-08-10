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10.08.2020 07:25
Рубрика: В мире

В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений

Фото: AFP/Arif ALI Фото: AFP/Arif ALI
Фото: AFP/Arif ALI

В Пакистане за последние трое суток не менее 64 человек погибли из-за муссонных дождей и наводнений. Таковы данные Национального управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Фото: EPA/YONHAP
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Наибольшее число жертв в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Здесь нарушена связь с затопленными районами, уничтожены сотни жилых домов, мостов и опор ЛЭП, пишет ТАСС. В южной провинции Синд в результате прорыва плотины затоплены несколько деревень. К эвакуации местных жителей привлечены армейские подразделения и вертолеты.

Сильные дожди также парализовали жизнь в крупнейших пакистанских городах Карачи и Лахор. Улицы мегаполисов затоплены, паводок серьезно затруднил работу транспорта и городских служб.

В мире Ближний Восток Пакистан

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