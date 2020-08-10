Новости

Школьники станут авторами волонтерских проектов 19:05
ЦИК: Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Беларуси 18:59
В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот 18:25
Стало известно, когда в столицу вернется жара 18:10
Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда всех времен 18:10
Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19 18:04
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому 18:00
Названа дата премьеры четвертого сезона "Фарго" 18:00
В Краснодаре простились с митрополитом Исидором 17:55
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах 17:42
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 18:00
Рубрика: В мире

В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому

Текст: Юрий Когалов

В Польше полиция задержала подозреваемого в похищении и осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Речь идет о монументе, который был установлен на мемориальном кладбище в Легнице.

Фото: Ариадна Рокоссовская
Посольство РФ в Польше требует найти похитителей памятника Рокоссовского

"В результате кропотливой оперативной работы и хорошей ориентации в криминальной среде полицейские нашли человека, который мог иметь отношение к данному преступлению", - сообщили в правоохранительных органах. Полиция Легница установила местонахождение подозреваемого и задержала его. 34-летний мужчина хорошо известен стражам порядка, он уже был судим за кражи. Однако сразу арестовать его не смогли, поскольку подозреваемый не находился по месту жительства и скрывался от полицейских.

Как передает ТАСС, в настоящее время задержанному уже предъявлен ряд обвинений - не только за кражу и осквернение памятника маршалу, но и за угон автомобилей, а также повреждение забора на кладбище. Суд арестовал его на три месяца. Расследование продолжается, возможны новые задержания.

Напомним, в конце июля неизвестные похитили памятник маршалу Советского Союза и Польши Константину Рокоссовскому, стоявший на кладбище в Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы. Монумент был частью экспозиции под открытым небом.

Российская сторона выразила свое возмущение этим актом вандализма и призвала польские властям найти и наказать виновных. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, в текущем году было зафиксировано около десяти подобных проявлений вандализма в отношении памятников советским воинам. "К сожалению, эта практика не прекращается. Мы напрямую связываем ее с той атмосферой, которая нагнетается в польском обществе - атмосферой конфронтации по отношению к России, переписыванием истории, отрицанием освободительной миссии Красной армии, попытками возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны", - отметил дипломат.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Кабмин Ливана уйдет в отставку в полном составе
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии