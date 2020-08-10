В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому

В Польше полиция задержала подозреваемого в похищении и осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Речь идет о монументе, который был установлен на мемориальном кладбище в Легнице.

"В результате кропотливой оперативной работы и хорошей ориентации в криминальной среде полицейские нашли человека, который мог иметь отношение к данному преступлению", - сообщили в правоохранительных органах. Полиция Легница установила местонахождение подозреваемого и задержала его. 34-летний мужчина хорошо известен стражам порядка, он уже был судим за кражи. Однако сразу арестовать его не смогли, поскольку подозреваемый не находился по месту жительства и скрывался от полицейских.

Как передает ТАСС, в настоящее время задержанному уже предъявлен ряд обвинений - не только за кражу и осквернение памятника маршалу, но и за угон автомобилей, а также повреждение забора на кладбище. Суд арестовал его на три месяца. Расследование продолжается, возможны новые задержания.

Напомним, в конце июля неизвестные похитили памятник маршалу Советского Союза и Польши Константину Рокоссовскому, стоявший на кладбище в Легнице. Позже статую нашли, но без головы и маршальской булавы. Монумент был частью экспозиции под открытым небом.

Российская сторона выразила свое возмущение этим актом вандализма и призвала польские властям найти и наказать виновных. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, в текущем году было зафиксировано около десяти подобных проявлений вандализма в отношении памятников советским воинам. "К сожалению, эта практика не прекращается. Мы напрямую связываем ее с той атмосферой, которая нагнетается в польском обществе - атмосферой конфронтации по отношению к России, переписыванием истории, отрицанием освободительной миссии Красной армии, попытками возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны", - отметил дипломат.