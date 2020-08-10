Один рабочий день медицинского персонала, лечащего пациентов с коронавирусом или подозрением на него, будет засчитываться в трудовой стаж за два. Действовать эта норма будет за период с начала года до конца сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив особый порядок исчисления пенсионного стажа для медицинских работников, которые занимались и занимаются больными с COVID-19. "Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию", - подчеркнул глава кабинета министров. На ее выплату ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства в бюджете предусмотрены, заверил Мишустин.

Об исполнении поручения президента глава правительства сообщил вчера на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. "Несмотря на то что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, а главное - продолжаем проводить массовое тестирование граждан на наличие инфекции", - заявил Михаил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете специальную рабочую группу по противодействию COVID-19, все регионы разделил на три группы. В первую входят субъекты Федерации с поселениями, жители которых еще не прошли массовую иммунизацию. Их становится все меньше. "Основная масса регионов прошла пиковые заболевания, и мы видим позитивную динамику и по пневмониям, и по выявляемости", - сказал столичный градоначальник о второй группе регионов. Наконец, регионы третьей группы в течение последних двух месяцев ушли от пиковых значений.

Ситуацию в Москве в этот период Сергей Собянин считает стабильной, хотя в городе практически полностью открыто передвижение населения. Сейчас в столице восстановлен 91 процент трафика, работает большинство предприятий. "Кассовые объемы оборотов малого и среднего бизнеса находятся даже несколько выше докризисного уровня", - подчеркнул мэр.

Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом сегодня составляет 0,6 процента, с конца марта он снизился почти в 50 раз

В Москве не снижается объем тестирования населения. За последнюю неделю проведено более 300 тысяч анализов. "Много это или мало? Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде, и вообще мы занимаем среди всех мегаполисов первое место по объему тестирования, - заявил Собянин. - Мы не снижаем этот объем, для того чтобы своевременно выявлять новые случаи заражения и работать с гражданами, своевременно оказывая им медицинскую помощь".

За последний месяц количество ковидных пневмоний в столице уменьшилось почти вполовину, на аппаратах ИВЛ больных лежит на четверть меньше, занятых коек на 22 процента меньше, рассказал мэр Москвы. Лечебные учреждения возвращаются к нормальной работе - 23 крупных клиники больше не принимают больных с коронавирусом, занимаясь плановым лечением.

Михаил Мишустин обратил внимание регионов, что они должны сохранять резерв специализированных коек для лечения больных коронавирусом, в том числе для оказания помощи пациентам с осложнениями гриппа. "Президент неоднократно подчеркивал, что даже в условиях повышенной нагрузки в осенне-зимний период наши больницы и поликлиники должны работать стабильно, и люди должны получать экстренную и плановую медицинскую помощь в полном объеме", - сказал он.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сегодня по всей стране развернуто более 142 тысяч коек, из которых свободны 35 процентов. "Койки должны иметь двойное назначение и при отсутствии загрузки возвращаться к нормальному функционированию, для того чтобы принимать пациентов с другими заболеваниями, оказывать плановую и экстренную помощь", - заметил он и попросил дать на места отдельное поручение.

Приближение осени беспокоит чиновников из-за сезонного эпидемиологического обострения ситуации из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ. "Она естественным образом будет накладываться на ковидную историю. Надо сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Для этого требуется массовая вакцинация против гриппа", - заявил мэр Москвы.

Глава минздрава сообщил, что вчера начались поставки вакцины против гриппа в дальние регионы страны. "До 31 августа 2020 года будет поставлено 50 процентов вакцин для плановой вакцинации на этот год. Остальная часть будет поставлена в южные территории в сентябре-октябре, согласно планам по вакцинации", - проинформировал Мурашко.

Общая эпидемиологическая обстановка будет зависеть от того, как на местах продолжат следовать написанным мерам предосторожности. "Еще раз хочу попросить вас обратить внимание наших коллег в субъектах на необходимость четкого исполнения всех методических рекомендаций, учитывая еще и то, что мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона, продолжается спортивный сезон и состязания различных уровней в стране", - обратилась к премьеру глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она привела данные, согласно которым ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом сегодня составляет 0,6 процента, и с конца марта, когда были введены жесткие ограничительные меры, он снизился почти в 50 раз.