В России впервые появился рейтинг судебно-экспертных организаций

Более 100 судебно-экспертных организаций вошли в первый всероссийский отраслевой рейтинг, подготовленный Судебно-экспертной палатой Российской Федерации.

Статистика утверждает, что каждый второй взрослый гражданин страны хотя бы раз в жизни переступал порог суда, кто-то как истец, кто-то - как ответчик. Другие - как свидетели. Часто, чтобы доказать свою правоту, граждане отправляются к экспертам. Именно эксперты дадут заключение на правильность постройки дома, проведут анализ отцовства или подготовят заключение текста и так далее. И для всех этих граждан и организаций главное - где найти настоящего эксперта, который был бы профессионалом, а не мошенником, который возьмет немалые деньги и не проведет качественную экспертизу.

Как объяснили корреспонденту "РГ", всего в Судебно-экспертную палату РФ поступило больше 150 заявок на участие в рейтинговании от судебно-экспертных организаций. Причем из абсолютного большинства регионов России.

Кроме специалистов Судебно-экспертной палаты РФ, в создании рейтинга участвовали так называемые "сторонние наблюдатели". Они контролировали объективность присвоения баллов в соответствии с методикой, провели всестороннюю комплексную оценку судебно-экспертных организаций по специальной шкале из более чем 40 показателей и критериев.

В палате говорят, что в процессе рейтингования проанализировали и рассчитали такие показатели, как экспертная эффективность, деловая репутация и финансовая стабильность судебно-экспертных организаций, что очень важно.

Участники рейтингования, которые смогли документально подтвердить результаты деятельности, получили высокие баллы и соответствующие места в рейтинге. Судебно-экспертные организации, не прикрепившие к анкете документы, проверялись по упрощенной выборке критериев, доступных в открытых источниках, что, безусловно, сказалось на их положении в итоговой таблице. Некоторые участники были дисквалифицированы.

Итоги первого всероссийского рейтинга судебно-экспертных организаций представлены на сайте Судебно-экспертной палаты Российской Федерации.

Компетентно

Денис Шульженко, Президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации:

- Мы положили начало большому делу и создали утилитарный механизм, которого так не хватало отрасли. Нет сомнений в том, что рейтинг судебно-экспертных организаций на сегодняшний день - единственный эффективный инструмент в арсенале судей, следователей, юристов по отбору судебно-экспертных организаций для назначения экспертиз с учетом их профессиональных компетенций, опыта, репутации. Само по себе включение в рейтинг - индикатор профессионализма организации. Если организация прошла отбор и в итоге была включена в рейтинг, значит таким специалистам можно доверять, их экспертиза - профессиональная, достоверная и добросовестная. Не сомневаюсь, что суды, следственные органы, прокуратура отныне будут руководствоваться рейтингом при выборе организаций для назначения экспертиз.