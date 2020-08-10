В России впервые появился рейтинг судебно-экспертных организаций

Новости

Названы даты премьер "Новых мутантов" и "Мулан" в России 17:40
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом 17:39
Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму проходит музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 17:27
Рубрика: Власть

Экспертизу заказывали?

В России впервые появился рейтинг судебно-экспертных организаций
Более 100 судебно-экспертных организаций вошли в первый всероссийский отраслевой рейтинг, подготовленный Судебно-экспертной палатой Российской Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Статистика утверждает, что каждый второй взрослый гражданин страны хотя бы раз в жизни переступал порог суда, кто-то как истец, кто-то - как ответчик. Другие - как свидетели. Часто, чтобы доказать свою правоту, граждане отправляются к экспертам. Именно эксперты дадут заключение на правильность постройки дома, проведут анализ отцовства или подготовят заключение текста и так далее. И для всех этих граждан и организаций главное - где найти настоящего эксперта, который был бы профессионалом, а не мошенником, который возьмет немалые деньги и не проведет качественную экспертизу.

Фото: Veronika Dvorakova / Istockphoto
Верховный суд разъяснил, кому и как следует платить за судебную экспертизу

Как объяснили корреспонденту "РГ", всего в Судебно-экспертную палату РФ поступило больше 150 заявок на участие в рейтинговании от судебно-экспертных организаций. Причем из абсолютного большинства регионов России.

Кроме специалистов Судебно-экспертной палаты РФ, в создании рейтинга участвовали так называемые "сторонние наблюдатели". Они контролировали объективность присвоения баллов в соответствии с методикой, провели всестороннюю комплексную оценку судебно-экспертных организаций по специальной шкале из более чем 40 показателей и критериев.

В палате говорят, что в процессе рейтингования проанализировали и рассчитали такие показатели, как экспертная эффективность, деловая репутация и финансовая стабильность судебно-экспертных организаций, что очень важно.

Участники рейтингования, которые смогли документально подтвердить результаты деятельности, получили высокие баллы и соответствующие места в рейтинге. Судебно-экспертные организации, не прикрепившие к анкете документы, проверялись по упрощенной выборке критериев, доступных в открытых источниках, что, безусловно, сказалось на их положении в итоговой таблице. Некоторые участники были дисквалифицированы.

Итоги первого всероссийского рейтинга судебно-экспертных организаций представлены на сайте Судебно-экспертной палаты Российской Федерации.

Компетентно

Денис Шульженко, Президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации:

- Мы положили начало большому делу и создали утилитарный механизм, которого так не хватало отрасли. Нет сомнений в том, что рейтинг судебно-экспертных организаций на сегодняшний день - единственный эффективный инструмент в арсенале судей, следователей, юристов по отбору судебно-экспертных организаций для назначения экспертиз с учетом их профессиональных компетенций, опыта, репутации. Само по себе включение в рейтинг - индикатор профессионализма организации. Если организация прошла отбор и в итоге была включена в рейтинг, значит таким специалистам можно доверять, их экспертиза - профессиональная, достоверная и добросовестная. Не сомневаюсь, что суды, следственные органы, прокуратура отныне будут руководствоваться рейтингом при выборе организаций для назначения экспертиз.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Банке России обеспокоены продажей вкладчикам структурных облигаций
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети