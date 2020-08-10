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В Россию приходит необычный смартфон Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2020,  
16:03

Xiaomi представит на российском рынке юбилейную версию прошлогоднего бюджетного флагмана Redmi Note 8 Pro. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

О характеристиках новинки информации пока нет.

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Оригинальный Redmi Note 8 Pro оснащен игровым процессором MediaTek Helio G90T, экраном FullHD+ с диагональю 6,53 дюйма, квадрокамерой на 64 Мп, модулем NFC, аккумулятором на 4500 мАч. В России базовая модель на 6/64 Гб продается по цене от 15 тысяч рублей.

По всей видимости, речь идет об аппарате в новой "коралловой" расцветке корпуса. Будут ли изменены характеристики девайса, неизвестно.

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