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В Россию пришел кнопочный "бабушкофон" Nokia дешевле 3000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2020,  
13:25
Телефоны Nokia 125 и Nokia 150. Фото: HMD Global Телефоны Nokia 125 и Nokia 150. Фото: HMD Global
Телефоны Nokia 125 и Nokia 150. Фото: HMD Global

Компания HMD Global официально начала продажи в России новых кнопочных "бабушкофонов" Nokia 125 и Nokia 150 по цене 2990 и 3790 рублей соответственно.

Телефоны Nokia 125 и Nokia 150. Фото: HMD Global

Nokia 125 представляет собой доступную и простую модель с 2,4-дюймовым цветным экраном, емкой батареей, фонариком и FM-радиоприемником и имеет встроенную игру "Змейка".

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Более продвинутая модель Nokia 150 оснащена таким же экраном, однако поддерживает воспроизведение MP3-файлов, имеет разъем для наушников и слот для карты памяти.

Обе модели поддерживают работу с двумя SIM-картами и заключены в крепкие корпуса из пластика.

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