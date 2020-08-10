В Россию пришел кнопочный "бабушкофон" Nokia дешевле 3000 рублей

Компания HMD Global официально начала продажи в России новых кнопочных "бабушкофонов" Nokia 125 и Nokia 150 по цене 2990 и 3790 рублей соответственно.

Телефоны Nokia 125 и Nokia 150. Фото: HMD Global

Nokia 125 представляет собой доступную и простую модель с 2,4-дюймовым цветным экраном, емкой батареей, фонариком и FM-радиоприемником и имеет встроенную игру "Змейка".

Более продвинутая модель Nokia 150 оснащена таким же экраном, однако поддерживает воспроизведение MP3-файлов, имеет разъем для наушников и слот для карты памяти.

Обе модели поддерживают работу с двумя SIM-картами и заключены в крепкие корпуса из пластика.