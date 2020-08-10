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В Россию пришел новый дешевый смартфон Samsung. У него есть большой минус

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2020,  
19:15

На российском рынке стартовали продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A01 Core, который одним из самых дешевых аппаратов производителя в 2020 году. Новинка доступна у официальных партнеров по цене 5990 рублей.

Samsung Galaxy A01 Core оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, аккумулятором емкостью 3000 мАч, лотком для двух SIM-карт или одной SIM-карты и карты памяти и работает на процессоре MediaTek MT6739.

В смартфоне также имеется разъем для наушников. Аппарат мог бы быть обычным середнячком, если бы не один гигабайт оперативной памяти, который с большой вероятностью сделает работу с ним затруднительной. Запустить несколько приложений и легко переключаться между ними у пользователя, скорее всего, не получится.

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Кто может стать покупателем такого устройства? Например, водители, которым нужны навигатор и музыкальный плеер в одном корпусе, или пользователи, которые пользуются смартфоном для переписки в мессенджере и просмотра сайтов, а также устанавливают облегченные версии приложений. Однако повседневная работа в привычном для многих режиме на устройствах с одним гигабайтом ОЗУ может быть дискомфортной.

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