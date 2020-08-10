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10.08.2020 20:55
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 600 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно увеличивается. Эта тенденцию сохранятся в Вооруженных силах уже несколько месяцев.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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По данным Минобороны на 10 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 33 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 599 человек.

Кроме того, более 31 700 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 953 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 756 пациентов лежат в военных госпиталях. 22 изолированы по месту службы. Девять лежат в гражданских больницах и клиниках. А 166 человек изолированы на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 7 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 3 750 пациентам, 617 из которых - гражданские. В бюллетене отмечается, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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