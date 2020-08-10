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10.08.2020 13:40
Рубрика: Общество

В вузах создадут тест-систему для исследования токсичности лекарств

Текст: Мария Набиркина
Ученые Дальневосточного федерального университета и Высшей школы экономики начали работу над созданием инновационной тестовой микрофлюидной платформы "кишечник на чипе". Это технология, которая в реальном времени поможет оценить токсичность лекарственных препаратов и степень их проницаемости через барьерную ткань тонкого кишечника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработка важна: она "снимет" множество этических вопросов, а также позволит избежать дорогостоящих испытаний лекарств на животных и людях. Пока речь идет о жидких лекарствах, но ученые планируют в будущем адаптировать систему и под твердые лекарственные формы.

Фото: iStock
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- У многих новых терапевтически активных молекул - плохая проницаемость, а доставлять лекарство в организм нужно эффективно, - рассказывает заведующий лабораторией микрофизиологических систем Школы биомедицины ДВФУ Дмитрий Хушпульян. - Для этого нужна достоверная экспериментальная модель, которая сможет точно предсказать кинетику кишечного проникновения молекул. Подобной модели в современной медицине не существует, но есть отечественные разработки в области микрофлюидных систем. Наша платформа в перспективе может стать новым лабораторным стандартом для изучения проницаемости инновационных лекарственных молекул.

По словам ученого, сначала будет создана библиотека проницаемости природных лекарственных соединений. Почему? Просто более 60 процентов биологически активных молекул, открытых за последние 30 лет в мире, составили именно природные соединения либо соединения на их основе. Коллекция природных соединений Дальнего Востока станет основой для экспериментальной проверки на новой системе.

Еще один совместный проект ДВФУ и ВШЭ - социально-экономический. Ученые намерены преодолеть ограничения классической экономической науки. Исследования позволят выяснить особенности поведения жителей Москвы и Дальнего Востока, в частности, уровень доверия, готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, влияние ожиданий на поведение людей, умение обучаться и адаптироваться.

- Одним из практических приложений нашего исследования станет дизайн нового механизма инвестиций в инфраструктуру Кроноцкого заповедника (Камчатский край) на основе системы электронных аукционов, предварительного выкупа туристических мест - через веб-интерфейс или мобильное приложение, - говорит руководитель лаборатории Школы экономических процессов ДВФУ Александр Филатов. - Надеемся, что система будет мотивировать туроператоров из разных регионов работать как можно честнее, выкупая нужное им количество мест. Так заповедник сможет заранее планировать и развивать новые туристические маршруты, привлекать на Камчатку больше туристов и одновременно заботиться о сохранении природных благ благодаря внешним инвестициям в туристическую инфраструктуру.

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В рамках проекта в ДВФУ будут оборудованы стационарная и первая в России мобильная лаборатория для экспериментальных исследований в области поведенческой экономики. Результаты исследований лягут в основу разработки учебных тренажеров и уникального для России пакета обучающих игр для студентов-экономистов.

Оба проекта вузы профинансируют в равных долях в рамках конкурса ВШЭ "Зеркальные лаборатории".

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