Венесуэла еще на месяц продлит режим ЧС в стране

Власти Венесуэлы продлили еще на 30 дней режим ЧС, введенный из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Николас Мадуро. О принятом решении он объявил во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"С десятого августа мы также постепенно начнем снимать санитарные меры в режиме "семь на семь", когда неделя карантина сменяется неделей смягчения. Число послаблений напрямую зависит от эпидобстановки в регионах страны", - со ссылкой на главу Венесуэлы пишет ТАСС.

Режим чрезвычайного положения в стране ввели 13 марта, когда стало известно о первых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2. А спустя несколько дней в Венесуэле ввели карантин. С момента начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране получили свыше 25 тысяч жителей, больше 220 человек скончались инфекции.