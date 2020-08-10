Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков

В сезон отпусков очень актуальным оказалось разъяснение Верховного суда по проблеме не использованных гражданами отпусков. Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела итоги одного спора, где столкнулись интересы работодателя и его сотрудницы, которая накопила отпуска за несколько лет, а увольняясь, потребовала за них компенсацию.

Какая бы погода ни выпала на время отпуска, лучше его все же отгулять. Поменять отдых на деньги будет непросто. Фото: Сергей Михеев/РГ

Судебное дело, о котором идет речь, началось с увольнения сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний. Гражданка ушла и потребовала заплатить ей около 600 000 рублей компенсации за не использованные в течение девяти лет отпуска. Сначала с делом разбирались местные суды. Потом пришел черед Верховного суда, который и сказал, что считается главным и важным в разрешении подобных споров.

Полтора десятка лет наша героиня трудилась в тюремном ведомстве Адыгеи главным бухгалтером. Потом уволилась по выслуге лет. При увольнении она получила компенсацию за не использованный в предыдущем году отпуск.

Но оказалось, что у бывшего главбуха неиспользованных отпусков куда больше - аж за девять лет службы. Гражданка потребовала от ведомства полного расчета.

Поначалу ФСИН посчитала возможным выплатить ей компенсацию за шесть лет. Но потом там прошла служебная проверка, и решение платить за прошлое было отменено. По итогам проверки выходило, что бухгалтер все же в отпуск ходила - на это указывали разные косвенные доказательства. Так, сотруднице выплачивали компенсацию за санаторно-курортное лечение. А такие выплаты работники правоохранительных органов получают только на основании отпускного удостоверения. Смутило проверяющих и то, что за первые четыре года неиспользованных отпусков проверка вообще не нашла никаких бумаг, так как срок их хранения истек и документы были уничтожены.

Важно понимать, что по закону не работник берет отпуск, а его предоставляет ему работодатель

Вот после таких неутешительных выводов некогда родного ведомства гражданка и отправилась в суд, где попросила взыскать с прежнего работодателя 587 808 рублей. В районном суде истице отказали, сославшись на документы служебной проверки.

А еще суд первой инстанции напомнил, что запрещено оставлять сотрудников уголовно-исправительной системы без отпуска два года подряд.

Истица такой отказ опротестовала в Верховный суд Адыгеи. Там ее иск удовлетворили. Но частично. Судьи решили взыскать компенсацию за отпуска за пять лет в размере 288 461 рубля. Местный Верховный суд сказал, что конкретно работодатель должен доказывать, что отпуска действительно предоставлялись. А судебное ведомство не смогло представить суду ни графики отпусков, ни рапорты о том, что главный бухгалтер отбыла в отпуск.

В Верховный суд РФ теперь отправилась недовольная проигравшая сторона - местное подразделение ФСИН. Вот главное, что разъяснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

Первое - сотрудникам органов внутренних дел нельзя заменять отпуск компенсацией. Исключение - когда речь идет об увольнении. Второе - отпуск должны предоставить в течение календарного года в соответствии с планом. Исключение те, кому по закону можно соединять отпуск за два года. Отвечает за этот процесс и контролирует его кадровая служба. Ситуации, когда отпуск можно перенести или продлить, указываются отдельно. Например, временная нетрудоспособность или выполнение обязанностей по работе. В случаях крайней служебной необходимости очередной ежегодный отпуск можно перенести на другой срок, но только приказом за подписью начальника.

И совсем в исключительных случаях и с согласия сотрудника отпуск можно перенести и на следующий год.

По поводу "косвенных доказательств" отпуска Верховный суд дал такие разъяснения. Чтобы определить, был ли у сотрудника отпуск, нужны подтверждающие документы. А именно: сведения о наличии соответствующего рапорта с резолюцией руководителя за спорные годы, годовые планы отпусков, журнал учета, данные о выплате компенсаций за санаторно-курортное лечение.

А что касается нашего случая, то Судебная коллегия по гражданским делам заявила следующее: решение заплатить компенсацию за неиспользованные отпуска приняла и. о. бухгалтера. Она указала в рапорте, что отпускные дни сотрудница не отгуляла. Но никаких других данных, в том числе о количестве накопившихся дней, в нем не было. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подчеркнула, что результаты служебной проверки по бывшему главбуху никто не обжаловал.

Еще важный момент - про документы, которые уничтожены из-за истечения срока хранения. Верховный суд сказал, что сам по себе факт отсутствия сведений об отпусках не говорит, что их не было.

Были претензии Верховного суда и к решениям апелляции по этому спору. Апелляция не назвала мотивы, по которым одни доказательства приняла, а другие - отвергла, и не объяснила почему. В суде напомнили важную вещь - получить за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск компенсацию можно только при увольнении. В период трудовых отношений взять деньги вместо отпуска нельзя.

Получить за неиспользованный оплачиваемый отпуск компенсацию можно только при увольнении

Важно понимать и то, что с точки зрения закона не работник берет отпуск, а ему его предоставляет работодатель.

Верховный суд велел пересмотреть этот спор с бывшим главным бухгалтером заново.