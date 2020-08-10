Во Франции резко возрос уровень насилия в отношении полицейских

Этот эпизод произошел в минувшее воскресенье в Париже. Под вечер полицейские, совершавшие объезд северо-восточных кварталов, заметили парня на скутере без номеров. Решили проверить документы. Однако тот нырнул в ближайший переулок. Когда патрульная машина стала его преследовать, то попала в самую настоящую ловушку. Автомобилю перегородили дорогу три десятка юнцов, как после было установлено, неоднократно привлекаемых за мелкие кражи, прочую "хулиганку", а также торговлю наркотиками. Они принялись метать в ажанов бутылки из-под пива, бить по капоту машины. Всю эту вакханалию снимали на мобильные телефоны, что после было выложено в интернет с бахвальными надписями: мол, вот мы какие "герои".

В этом нападении на патруль отразилась опасная тенденция: французским полицейским с каждым днем все труднее поддерживать в обществе порядок. Парижский инцидент произошел в XIX столичном округе, не самом благополучном с социальной точки зрения. Но таких районов вокруг Парижа, да и прочих крупных городов Франции, где живут выходцы из некогда французских колоний, сотни. "Наша форма больше никому не внушает уважения, нас перестали бояться. Более того, безнаказанность становится чуть ли не повальным явлением", - с горечью констатирует Иван Ассиома из полицейского профсоюза "Альянс полис". По данным министра внутренних дел Жеральда Дарманена, о чем он сообщил на заседании Национального собрания, за прошлый год в стране было зарегистрировано 50 тысяч случаев открытого неповиновения стражам порядка, угроз, оскорблений в их адрес, в том числе в соцсетях. Более того, исполнение полицейскими служебных обязанностей все чаще приводит к трагедиям, как это случилось на прошлой неделе в городе Ле-Ман. Там взбунтовавшийся водитель совершил наезд на 43-летнего жандарма. Сиротами остались его три дочери. Чуть позже на юге страны лихач на мотороллере и без водительских прав врезался в группу полицейских. Результат: трое получили тяжелые травмы.

С тем чтобы изменить ситуацию, глава французского МВД запустил программу помощи его подчиненным. С этого месяца все полицейские получили возможность сообщать о проблемах на особый сайт и "горячую" телефонную линию с гарантированным отслеживанием ситуации. Однако, как убежден профсоюзник Иван Ассиома, с "антиполицейским поветрием" можно справиться, лишь ужесточив наказания тем, кто осмеливается нападать словесно или физически на его коллег.

Франция - далеко не единственная европейская страна, где сотрудники правоохранительных органов подвергаются нападкам. В начале лета полицейские Брюсселя решили провести забастовку после того, как 37 бойцов их спецназа пострадали, пытаясь остановить погромы демонстрантов, выступавших против расизма. Бельгийские полицейские также потребовали "нулевой толерантности" в случаях насилия со стороны разнузданной публики. В Италии зафиксировали повышенный уровень агрессивности особенно у водителей в период недавнего карантина. В Финляндии бьют тревогу: по словам начальника тамошней полиции Сеппо Колехмайнена, "насилие в отношении стражей порядка удвоилось за годы этого тысячелетия".