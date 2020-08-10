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10.08.2020 16:30
Рубрика: Общество

ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

Текст: Ольга Игнатова
COVID-19 - заболевание, вызываемое новой коронавирусной инфекцией, не может считаться сезонным. По крайней мере Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает такими выводами. Об этом на брифинге заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По ее словам, каждый день появляется новая информация об этом вирусе. "Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным", - приводит слова эксперта ТАСС. Как подчеркнула Мария ван Керкхове, вирус продолжает циркулировать, и большинство населения по-прежнему перед ним уязвимо. "Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы предотвращать инфицирование и спасать жизни", - говорит эксперт.

Она отметила, что очень важно соблюдать рекомендации правительств."Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте", - подчеркивает представитель ВОЗ. Все это поможет сохранить и свое здоровье, и здоровье окружающих.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что осенью коронавирус может встретиться с сезонным гриппом, из-за чего начнется рост заболеваемости ОРВИ. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии будут циркулировать новые штаммы сезонного гриппа, к которым россияне еще не приобрели иммунитет.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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