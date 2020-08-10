ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

COVID-19 - заболевание, вызываемое новой коронавирусной инфекцией, не может считаться сезонным. По крайней мере Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает такими выводами. Об этом на брифинге заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

По ее словам, каждый день появляется новая информация об этом вирусе. "Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным", - приводит слова эксперта ТАСС. Как подчеркнула Мария ван Керкхове, вирус продолжает циркулировать, и большинство населения по-прежнему перед ним уязвимо. "Поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы предотвращать инфицирование и спасать жизни", - говорит эксперт.

Она отметила, что очень важно соблюдать рекомендации правительств."Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте", - подчеркивает представитель ВОЗ. Все это поможет сохранить и свое здоровье, и здоровье окружающих.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что осенью коронавирус может встретиться с сезонным гриппом, из-за чего начнется рост заболеваемости ОРВИ. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии будут циркулировать новые штаммы сезонного гриппа, к которым россияне еще не приобрели иммунитет.