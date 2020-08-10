Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. Это зависит от нескольких факторов, которые пока складываются в пользу российской валюты.

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды:

- Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю. По крайней мере, - уверен эксперт, - это событие будет в фокусе внимания инвесторов.

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.

Помимо этого, наступившая неделя будет подготовительной перед заседанием ОПЕК+, которое пройдет 17-18 августа. Поэтому на нефтяном рынке может быть повышенная волатильность, что напрямую будет влиять на рубль.

Тем не менее общий новостной фон сейчас на стороне рубля. Глобально национальную валюту поддерживает оптимизм в отношении сырьевых и рисковых активов со стороны инвесторов, благодаря замедлению роста заболевших в США. Это видно также по динамике S&P 500, который также активно растет.

Таким образом, если оптимизм на рынке сохранится, август 2020 года, действительно, может стать исключением из правил. Напомню, что с 2015 года рубль в августе всегда снижался.

Так что в ближайшее время наша валюта может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. На этом фоне пара доллар/рубль на следующей неделе может протестировать 72,5 и 72.

Однако о смене тенденции можно будет говорить только после того, как пара доллар/рубль уйдет ниже локального минимального экстремума - отметки 70,5. Пара евро/рубль в рамках коррекции на следующей неделе может вернуться в район 84 - 84,5.

Что касается конца лета, то пара доллар/рубль может достигнуть диапазона 68 - 70. Евро/рубль будет балансировать в интервале 80 - 83.

Не спешите скупать золото

Золото сейчас не самый лучший вариант инвестирования, считает Иван Капустянский. И объясняет, почему:

- Высок риск того, что в ближайшее время может начаться сильная коррекция цены. Более того, в долгосрочной перспективе стоимость золота после завершения волны роста начнет активно снижаться.

Это произойдет, когда на рынке будет понимание, что мировая экономика восстанавливается полным ходом, а риски возникновения второй волны пандемии станут минимальными.

Однако, надо признать, что значимых фундаментальных факторов пока для этого нет. Мировые ЦБ продолжают заливать рынки ликвидностью. Часть этих денег идет на финансовые рынки, в том числе в золото. Отсюда такой сильный рост. Плюс золото традиционно считается защитным активом.

Поэтому краткосрочно не рекомендуется покупать золото. А чтобы инвестировать в него с долгосрочным горизонтом, стоит дождаться значительного снижения цены этого актива.

Если же все-таки есть необходимость в покупке золота, то наиболее хороший способ инвестировать в него - покупка фьючерсов. В отдельных случаях - покупка ETF на золото либо акций золотодобывающих компаний. Покупка физического золота, открытие счетов ОМС не лучший способ инвестирования из-за высоких издержек и налогов.