Врач рассказала, что отнимает десять лет жизни у здорового человека

Новости

В Новосибирске откроют бани, бассейны и рестораны 08:27
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса 08:10
В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов 07:54
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки 07:53
Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества 07:41
В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений 07:25
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет 07:19
Вильфанд: Жаркой погоды москвичам ждать не стоит 07:10
В Приморье объявлено о подходе тропического циклона "Джангми" 07:05
В России названы новые востребованные профессии 06:41
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа 06:10
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее 05:57
Трамп: Я не предлагал добавить свое лицо к мемориалу на горе Рашмор 05:39
Венесуэла еще на месяц продлит режим ЧС в стране 04:50
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы 04:49
Трамп пообещал "существенную" помощь Ливану 04:36
Посольство РФ: Россияне смогут вылететь с Кипра 13 августа 04:25
Самолет с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:22
Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев 03:53
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей 03:45
За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства 03:13
Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море 03:11
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске 03:10
В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19 02:40
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России 02:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 07:35
Рубрика: Общество

Врач рассказала, что отнимает десять лет жизни у здорового человека

Текст: Оксана Грибанова

Медики из Австралийского центра здоровья при Университете Южной Австралии поделились результатами нового исследования, в рамках которого специалисты проанализировали данные более 150 тысяч человек.

Врачи пришли к выводу, что каждая выкуренная сигарета, когда речь идет о большом стаже курения, увеличивает риск заражения рядом заболеваний на 30% и более.

Фото: iStock
Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

В частности, длительное курение связано с 17-кратным увеличением риска развития эмфиземы (заболевания, относящегося к группе хронических обструктивных болезней легких), восьмикратным увеличением риска появления атеросклероза. Кроме того, значительно возрастает вероятность возникновения рака легких.

- Также риск заболеть респираторными заболеваниями, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается с каждой выкуренной сигаретой в день, - отметила доктор UniSA Элина Хиппонен, добавив, что курильщики умирают на десять лет раньше, чем свободные от вредной привычки люди.

Наука Общество Здоровье Борьба с курением

Главное сегодня

Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше