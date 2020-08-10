Врач рассказала, что отнимает десять лет жизни у здорового человека

Медики из Австралийского центра здоровья при Университете Южной Австралии поделились результатами нового исследования, в рамках которого специалисты проанализировали данные более 150 тысяч человек.

Врачи пришли к выводу, что каждая выкуренная сигарета, когда речь идет о большом стаже курения, увеличивает риск заражения рядом заболеваний на 30% и более.

В частности, длительное курение связано с 17-кратным увеличением риска развития эмфиземы (заболевания, относящегося к группе хронических обструктивных болезней легких), восьмикратным увеличением риска появления атеросклероза. Кроме того, значительно возрастает вероятность возникновения рака легких.

- Также риск заболеть респираторными заболеваниями, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается с каждой выкуренной сигаретой в день, - отметила доктор UniSA Элина Хиппонен, добавив, что курильщики умирают на десять лет раньше, чем свободные от вредной привычки люди.