За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства

За первую половину 2020 года рекордное количество американцев - 5816 - отказалось от гражданства США. Таковы данные фирмы Bambridge Accountants, специализирующейся на вопросах, связанных с налогами экспатов. Для сравнения - за весь 2019 год так поступили 2072 человека.

Совладелец Bambridge Accountants Алистер Бэмбридж заявил телеканалу CNN, что в основном от гражданства отказываются люди, которые "покинули США и решили, что им все надоело". Отмечается, что многих беспокоит ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах и политический курс страны, пишет РИА Новости.

Еще одной причиной являются налоги: американцы, проживающие за границей, должны ежегодно подавать налоговые декларации, сообщать о счетах в банках других стран, инвестициях и пенсиях.

Чтобы отказаться от гражданства, гражданам необходимо заплатить 2350 долларов и лично прийти в американское посольство в стране пребывания.