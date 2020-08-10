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10.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5118 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5118 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 694
  • 2. Свердловская область 179
  • 3. Санкт-Петербург 157
  • 4. Московская область 153
  • 5. Ростовская область 128
  • 6. Красноярский край 127
  • 7. Ставропольский край 125
  • 8. Нижегородская область 120
  • 9. Иркутская область 120
  • 10. Ханты-Мансийский АО 117
  • 11. Омская область 108
  • 12. Оренбургская область 104
  • 13. Краснодарский край 97
  • 14. Волгоградская область 97
  • 15. Воронежская область 96
  • 16. Саратовская область 95
  • 17. Ульяновская область 95
  • 18. Алтайский край 95
  • 19. Кемеровская область 94
  • 20. Приморский край 94
  • 21. Ямало-Ненецкий АО 93
  • 22. Мурманская область 89
  • 23. Новосибирская область 87
  • 24. Хабаровский край 87
  • 25. Челябинская область 83
  • 26. Республика Коми 78
  • 27. Тюменская область 74
  • 28. Пермский край 67
  • 29. Сахалинская область 67
  • 30. Республика Саха (Якутия) 64
  • 31. Архангельская область 63
  • 32. Костромская область 61
  • 33. Томская область 56
  • 34. Белгородская область 50
  • 35. Орловская область 50
  • 36. Кировская область 50
  • 37. Самарская область 50
  • 38. Республика Дагестан 49
  • 39. Пензенская область 45
  • 40. Республика Калмыкия 42
  • 41. Ярославская область 37
  • 42. Республика Башкортостан 34
  • 43. Псковская область 33
  • 44. Астраханская область 32
  • 45. Республика Крым 32
  • 46. Тульская область 31
  • 47. Республика Мордовия 30
  • 48. Республика Татарстан 30
  • 49. Чувашская Республика 30
  • 50. Республика Бурятия 30
  • 51. Брянская область 28
  • 52. Тверская область 28
  • 53. Ленинградская область 28
  • 54. Удмуртская Республика 28
  • 55. Вологодская область 27
  • 56. Ивановская область 26
  • 57. Калужская область 26
  • 58. Тамбовская область 25
  • 59. Курская область 24
  • 60. Рязанская область 24
  • 61. Смоленская область 22
  • 62. Владимирская область 21
  • 63. Республика Адыгея 20
  • 64. Республика Тыва 19
  • 65. Магаданская область 19
  • 66. Калининградская область 18
  • 67. Амурская область 18
  • 68. Курганская область 17
  • 69. Республика Хакасия 17
  • 70. Липецкая область 16
  • 71. Республика Карелия 16
  • 72. Республика Ингушетия 16
  • 73. Забайкальский край 16
  • 74. Новгородская область 15
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 76. Республика Алтай 15
  • 77. Республика Марий Эл 14
  • 78. Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 79. Камчатский край 10
  • 80. Республика Северная Осетия 6
  • 81. Чеченская Республика 5
  • 82. г. Севастополь 5
  • 83. Еврейская АО 3

Всего в России зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0,0%
  • 2. Республика Северная Осетия 0,1%
  • 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Московская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 13
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 7
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Ставропольский край 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 10
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 3
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 4
  • Приморский край 2

За весь период по России умер 15 001 человек.

За сутки из стационаров выписано 3259 выздоровевших:
  • Брянская область 5
  • Воронежская область 20
  • Калужская область 8
  • Костромская область 3
  • Московская область 169
  • Орловская область 6
  • Смоленская область 21
  • Тамбовская область 6
  • Тульская область 32
  • Ярославская область 1
  • Москва 898
  • Республика Карелия 10
  • Республика Коми 38
  • Архангельская область 10
  • Вологодская область 57
  • Мурманская область 56
  • Санкт-Петербург 45
  • Республика Адыгея 31
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 42
  • Астраханская область 11
  • Волгоградская область 31
  • Ростовская область 101
  • Республика Дагестан 44
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 27
  • Республика Мордовия 26
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 67
  • Пермский край 36
  • Кировская область 4
  • Нижегородская область 26
  • Оренбургская область 20
  • Пензенская область 44
  • Самарская область 23
  • Саратовская область 41
  • Ульяновская область 23
  • Курганская область 60
  • Свердловская область 80
  • Тюменская область 44
  • Ханты-Мансийский АО 105
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 202
  • Челябинская область 78
  • Республика Алтай 21
  • Республика Тыва 66
  • Республика Хакасия 6
  • Алтайский край 60
  • Красноярский край 24
  • Иркутская область 60
  • Кемеровская область 79
  • Новосибирская область 28
  • Омская область 18
  • Томская область 57
  • Республика Бурятия 12
  • Республика Саха (Якутия) 16
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 83
  • Амурская область 30
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 90
  • Сахалинская область 6

За весь период пандемии из стационаров России выписан 696 681 выздоровевший.

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