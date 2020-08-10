За сутки в России подтверждено 5118 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 694
- 2. Свердловская область 179
- 3. Санкт-Петербург 157
- 4. Московская область 153
- 5. Ростовская область 128
- 6. Красноярский край 127
- 7. Ставропольский край 125
- 8. Нижегородская область 120
- 9. Иркутская область 120
- 10. Ханты-Мансийский АО 117
- 11. Омская область 108
- 12. Оренбургская область 104
- 13. Краснодарский край 97
- 14. Волгоградская область 97
- 15. Воронежская область 96
- 16. Саратовская область 95
- 17. Ульяновская область 95
- 18. Алтайский край 95
- 19. Кемеровская область 94
- 20. Приморский край 94
- 21. Ямало-Ненецкий АО 93
- 22. Мурманская область 89
- 23. Новосибирская область 87
- 24. Хабаровский край 87
- 25. Челябинская область 83
- 26. Республика Коми 78
- 27. Тюменская область 74
- 28. Пермский край 67
- 29. Сахалинская область 67
- 30. Республика Саха (Якутия) 64
- 31. Архангельская область 63
- 32. Костромская область 61
- 33. Томская область 56
- 34. Белгородская область 50
- 35. Орловская область 50
- 36. Кировская область 50
- 37. Самарская область 50
- 38. Республика Дагестан 49
- 39. Пензенская область 45
- 40. Республика Калмыкия 42
- 41. Ярославская область 37
- 42. Республика Башкортостан 34
- 43. Псковская область 33
- 44. Астраханская область 32
- 45. Республика Крым 32
- 46. Тульская область 31
- 47. Республика Мордовия 30
- 48. Республика Татарстан 30
- 49. Чувашская Республика 30
- 50. Республика Бурятия 30
- 51. Брянская область 28
- 52. Тверская область 28
- 53. Ленинградская область 28
- 54. Удмуртская Республика 28
- 55. Вологодская область 27
- 56. Ивановская область 26
- 57. Калужская область 26
- 58. Тамбовская область 25
- 59. Курская область 24
- 60. Рязанская область 24
- 61. Смоленская область 22
- 62. Владимирская область 21
- 63. Республика Адыгея 20
- 64. Республика Тыва 19
- 65. Магаданская область 19
- 66. Калининградская область 18
- 67. Амурская область 18
- 68. Курганская область 17
- 69. Республика Хакасия 17
- 70. Липецкая область 16
- 71. Республика Карелия 16
- 72. Республика Ингушетия 16
- 73. Забайкальский край 16
- 74. Новгородская область 15
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 76. Республика Алтай 15
- 77. Республика Марий Эл 14
- 78. Карачаево-Черкесская Республика 12
- 79. Камчатский край 10
- 80. Республика Северная Осетия 6
- 81. Чеченская Республика 5
- 82. г. Севастополь 5
- 83. Еврейская АО 3
Всего в России зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0,0%
- 2. Республика Северная Осетия 0,1%
- 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Московская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 13
- Вологодская область 1
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 7
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Свердловская область 10
- Ханты-Мансийский АО 1
- Красноярский край 4
- Иркутская область 3
- Новосибирская область 5
- Омская область 4
- Приморский край 2
За весь период по России умер 15 001 человек.
За сутки из стационаров выписано 3259 выздоровевших:
- Брянская область 5
- Воронежская область 20
- Калужская область 8
- Костромская область 3
- Московская область 169
- Орловская область 6
- Смоленская область 21
- Тамбовская область 6
- Тульская область 32
- Ярославская область 1
- Москва 898
- Республика Карелия 10
- Республика Коми 38
- Архангельская область 10
- Вологодская область 57
- Мурманская область 56
- Санкт-Петербург 45
- Республика Адыгея 31
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 42
- Астраханская область 11
- Волгоградская область 31
- Ростовская область 101
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 27
- Республика Мордовия 26
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 67
- Пермский край 36
- Кировская область 4
- Нижегородская область 26
- Оренбургская область 20
- Пензенская область 44
- Самарская область 23
- Саратовская область 41
- Ульяновская область 23
- Курганская область 60
- Свердловская область 80
- Тюменская область 44
- Ханты-Мансийский АО 105
- Ямало-Ненецкий автономный округ 202
- Челябинская область 78
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 66
- Республика Хакасия 6
- Алтайский край 60
- Красноярский край 24
- Иркутская область 60
- Кемеровская область 79
- Новосибирская область 28
- Омская область 18
- Томская область 57
- Республика Бурятия 12
- Республика Саха (Якутия) 16
- Забайкальский край 1
- Приморский край 83
- Амурская область 30
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 90
- Сахалинская область 6
За весь период пандемии из стационаров России выписан 696 681 выздоровевший.