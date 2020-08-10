За сутки в России подтверждено 5118 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 694

2. Свердловская область 179

3. Санкт-Петербург 157

4. Московская область 153

5. Ростовская область 128

6. Красноярский край 127

7. Ставропольский край 125

8. Нижегородская область 120

9. Иркутская область 120

10. Ханты-Мансийский АО 117

11. Омская область 108

12. Оренбургская область 104

13. Краснодарский край 97

14. Волгоградская область 97

15. Воронежская область 96

16. Саратовская область 95

17. Ульяновская область 95

18. Алтайский край 95

19. Кемеровская область 94

20. Приморский край 94

21. Ямало-Ненецкий АО 93

22. Мурманская область 89

23. Новосибирская область 87

24. Хабаровский край 87

25. Челябинская область 83

26. Республика Коми 78

27. Тюменская область 74

28. Пермский край 67

29. Сахалинская область 67

30. Республика Саха (Якутия) 64

31. Архангельская область 63

32. Костромская область 61

33. Томская область 56

34. Белгородская область 50

35. Орловская область 50

36. Кировская область 50

37. Самарская область 50

38. Республика Дагестан 49

39. Пензенская область 45

40. Республика Калмыкия 42

41. Ярославская область 37

42. Республика Башкортостан 34

43. Псковская область 33

44. Астраханская область 32

45. Республика Крым 32

46. Тульская область 31

47. Республика Мордовия 30

48. Республика Татарстан 30

49. Чувашская Республика 30

50. Республика Бурятия 30

51. Брянская область 28

52. Тверская область 28

53. Ленинградская область 28

54. Удмуртская Республика 28

55. Вологодская область 27

56. Ивановская область 26

57. Калужская область 26

58. Тамбовская область 25

59. Курская область 24

60. Рязанская область 24

61. Смоленская область 22

62. Владимирская область 21

63. Республика Адыгея 20

64. Республика Тыва 19

65. Магаданская область 19

66. Калининградская область 18

67. Амурская область 18

68. Курганская область 17

69. Республика Хакасия 17

70. Липецкая область 16

71. Республика Карелия 16

72. Республика Ингушетия 16

73. Забайкальский край 16

74. Новгородская область 15

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Республика Алтай 15

77. Республика Марий Эл 14

78. Карачаево-Черкесская Республика 12

79. Камчатский край 10

80. Республика Северная Осетия 6

81. Чеченская Республика 5

82. г. Севастополь 5

83. Еврейская АО 3 Всего в России зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ 0,0%

2. Республика Северная Осетия 0,1%

3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика 0,2% За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев: Владимирская область 2

Московская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 13

Вологодская область 1

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 7

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Свердловская область 10

Ханты-Мансийский АО 1

Красноярский край 4

Иркутская область 3

Новосибирская область 5

Омская область 4

Приморский край 2 За весь период по России умер 15 001 человек. За сутки из стационаров выписано 3259 выздоровевших: Брянская область 5

Воронежская область 20

Калужская область 8

Костромская область 3

Московская область 169

Орловская область 6

Смоленская область 21

Тамбовская область 6

Тульская область 32

Ярославская область 1

Москва 898

Республика Карелия 10

Республика Коми 38

Архангельская область 10

Вологодская область 57

Мурманская область 56

Санкт-Петербург 45

Республика Адыгея 31

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 1

Краснодарский край 42

Астраханская область 11

Волгоградская область 31

Ростовская область 101

Республика Дагестан 44

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 19

Республика Северная Осетия - Алания 14

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 27

Республика Мордовия 26

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 67

Пермский край 36

Кировская область 4

Нижегородская область 26

Оренбургская область 20

Пензенская область 44

Самарская область 23

Саратовская область 41

Ульяновская область 23

Курганская область 60

Свердловская область 80

Тюменская область 44

Ханты-Мансийский АО 105

Ямало-Ненецкий автономный округ 202

Челябинская область 78

Республика Алтай 21

Республика Тыва 66

Республика Хакасия 6

Алтайский край 60

Красноярский край 24

Иркутская область 60

Кемеровская область 79

Новосибирская область 28

Омская область 18

Томская область 57

Республика Бурятия 12

Республика Саха (Якутия) 16

Забайкальский край 1

Приморский край 83

Амурская область 30

Магаданская область 2

Хабаровский край 90

Сахалинская область 6 За весь период пандемии из стационаров России выписан 696 681 выздоровевший.