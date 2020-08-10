Сравнительно новое слово "кибербуллинг" не просто известно многим, у него уже масса жертв в самом прямом смысле этого слова. Причем жертвы травли - это не только нервные подростки, но и вполне состоявшиеся взрослые люди. О главной новации подготовленного законопроекта ТАСС заявил один из его авторов - первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, законодательная инициатива предполагает создание совершенно нового для российского права института - судебного запрета.
Иностранное слово "буллинг", или "кибербуллинг", - это банальная травля, то есть коллективное оскорбление кого-либо. Пациентка частной клиники оставила негативный отзыв о работе доктора, и на нее обрушились буквально волны грязных оскорблений то ли самих докторов, то ли их поклонников. Школьница высказала о школьном мероприятии собственное мнение, и ее месяцами оскорбляли.
Это делалали те, кому ее слова не понравились. Для взрослой женщины травля обошлась в месяцы лечения у психотерапевта, а девочка свела счеты с жизнью, оставив записку, что так жить она больше не может.
Травля в интернете - это не оторванная от жизни ситуация. Это то, с чем сталкиваются люди изо дня в день, теряя здоровье и часто немалые деньги.
Но в юридическом смысле с травлей в интернете сложилась парадоксальная ситуация - официально никакой травли не существует. У нас в стране травля в Сети есть, а закона о кибербуллинге нет. Хотя юристы могут и поправить - то же хамство в интернете регулируется статьей Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится про оскорбления. Если же речь идет о клевете или угрозе жизни и здоровью, то это уже Уголовный кодекс. Но сколько человек смогли добиться наказания за травлю в интернете с помощью этих норм, неизвестно.
В российском законодательстве нет специальной статьи за оскорбление в Сети. Оскорбления проходят по статье 5.61 КоАП. Раньше этот состав подпадал под статью 130 Уголовного кодекса РФ, но с 2011 года она утратила силу. Распространение ложных данных и подрыв репутации подпадает под статью 128.1 УК РФ - "Клевета". "Угроза жизни" - статья 119 УК РФ. Но все эти статьи юристы называют "общими нормами".
На практике человек, который попробует наказать хама, столкнется с тем, что в законодательстве нет так называемых специальных понятий. Поясним - любой интернет-пользователь знает, что такое скриншот. Но вот в законах такого понятия нет. Поэтому, чтобы тот же суд принял скриншот, то есть снимок экрана, как доказательство, его придется заверить у нотариуса. Каждая заверенная страница стоит дорого.
Если человек и сможет привлечь обидчика за оскорбления, то штраф будет до 3000 рублей. И только если обидчику исполнилось 16 лет. С доказанной в суде клеветой все серьезнее. Клевета - это распространение лживой информации, подрывающей репутацию. За это - штраф 500 тысяч рублей. При отягчающих обстоятельствах - 5 миллионов рублей. Но защищать себя могут теоретически только взрослые.
Больше двух лет назад Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что около 30 процентов российских детей сталкиваются с травлей в интернете. Хотя есть и другая статистика. Так, 48 процентов детей в возрасте 14-17 лет становились жертвами шантажа, 46 процентов подростков видели агрессивное поведение в интернете, а 44 процента получали агрессивные сообщения. И только 17 процентов детей обратились за помощью к родителям.
Сергей Боярский про новый законопроект говорит, что главное в нем - не санкции и штрафы, а именно институт, который даст жертве травли защиту от организаторов преследования. Поэтому рабочая группа сделала основной упор на правовые механизмы, которые позволят ограничить контакты агрессоров с жертвой.