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Текст:   Ирина Рыбникова 
21:52 10.08.2020

Управдом в кармане

Жители Подмосковья обзаводятся мини-офисами ЖКХ

В чем отличие бумажной квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от электронной, лучше всех в Подмосковье знают жители Химок и Красногорска, где тестируют пилотный проект по созданию мини-офисов ЖКХ в ноутбуках и мобильных телефонах граждан. Как только все недочеты, выявленные при пилотных испытаниях, будут устранены, нововведение станет доступным для жителей остальных муниципалитетов области.

В мини-офис превращен личный кабинет абонента МосОблЕИРЦ - через этот единый расчетный центр оплачивают коммуналку большинство жителей области. Прежде возможности личного кабинета позволяли распечатать платежку, оплатить услуги и передать показания счетчиков. "Теперь создан принципиально новый сервис, комплексный по наполнению и простой в использовании", - рассказал "РГ" гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Итак, что можно сделать, зайдя в обновленный личный кабинет? Например, вызвать мастера для поверки водосчетчиков, чем немедленно и воспользовалась автор этих строк. Хоть гражданам из-за пандемии и дали отсрочку в поверках до конца года, но раньше или позже, а искать мастеров все равно придется. Причем таких, которые не будут разводить на замену счетчика и все документы заполнят так, чтобы у управляющей компании не возникло претензий.

Если есть мини-офис, достаточно оставить заявку на поверку и в течение рабочего дня вам позвонят, чтобы назначить время визита мастера. Таким же образом можно вызвать сантехника для несрочных работ - например, для замены смесителя или полотенцесушителя. Или электрика, чтобы повесить люстру или починить счетчик. К слову, в прошлом году, когда мне это понадобилось, пришлось идти в МФЦ.

Есть в мини-офисе и онлайн-помощник, с помощью которого можно оформить справку об отсутствии задолженности или выписку из финансово-лицевого счета. Документы пришлют в личный кабинет в электронном виде. Не выходя из дома, можно разделить или объединить лицевые счета, изменить количество проживающих или сменить данные собственника лицевого счета. Раньше для получения этих услуг приходилось терять время в очередях паспортного стола, а теперь достаточно загрузить в личный кабинет копии необходимых документов.

Задача нового сервиса - дать жителям возможность управлять жилищно- коммунальными услугами

В отдельный раздел вынесены тарифы на услуги ЖКХ. Под каждым тарифом - разъяснение, из чего он складывается и кто предоставляет услугу. Есть форма для жалоб на некорректно начисленные пени и объяснение, как оформить рассрочку на погашение коммунального долга, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. И еще много других полезных вещей - от приходящих на телефон напоминаний, что пора передать показания, до автоплатежа, который можно настроить по каждой конкретной услуге. Кстати, оплата коммунальных счетов в личном кабинете проводится без комиссий - сегодня не каждый банковский терминал может этим похвастаться.

"Задача нового сервиса - дать жителям Подмосковья возможность управлять жилищно-коммунальными услугами: контролировать начисления, тарифы, следить за расчетами, вызывать мастеров и получать справки, не выходя из дома", - отмечает министр ЖКХ области Антон Велиховский. По его словам, мини-офисы МосОблЕИРЦ появятся в каждом городе Подмосковья еще до конца года.

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