Арбитр VAR матча "Спартака" с "Сочи" объяснил назначение второго пенальти

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), объяснил назначение второго пенальти в ворота "красно-белых". По словам Еськова, он находился в роли помощника VAR и действовал в соответствии с регламентом. Он поведал, что случившееся не было очевидной ситуацией.

"Эпизод со вторым пенальти был непростым для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне не казалось, я обязан следовать протоколу", - пояснил Еськов в эфире "Матч ТВ". "Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт между игроками? Я обязан был принять решение судьи. Это его трактовка и решение момента. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не одиннадцатиметровый? Да".

В свою очередь главный судья матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев отметил, что не считает назначение второго пенальти явной ошибкой.