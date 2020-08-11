Астероид 2011 ES4 пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли

В начале сентября на рекордно близком расстоянии от Земли пролетит астероид 2011 ES4, сообщает NASA. Однако он не представляет опасности для планеты из-за небольшого размера.

Астероиды часто проносятся мимо Земли, но в основном на довольно большом расстоянии. А вот 2011 ES4 приблизится к нашей планете примерно на 130 000 километров - это почти треть расстояния между Землей и Луной (до Луны - 384 400 км).

Немецкий аэрокосмический центр (DLR) пошутил по этому поводу: "1 сентября, пожалуйста, не высовывайтесь из окна слишком далеко: довольно близко от Земли промчится мини-астероид".

Определить размер астероида ученым не удалось, однако, по их расчетам, его "диаметр составляет от 22 до 49 метров", сказал Манфред Гайда из DLR.

Астероид относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", которые регулярно пересекают орбиту Земли и имеют ненулевую вероятность столкновения с планетой.

По словам Гайды, таких рекордно близких сближений, когда астероид пролетает мимо Земли ближе, чем расстояние от Земли до Луны, можно ожидать в среднем 2,4 раза в год.