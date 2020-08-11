Овен

Вам удастся почувствовать, как ваше прошлое определяет ваше будущее, и это может стать для вас открытием.

Телец

Ваши личные предпочтения могут кардинально не совпадать с ожиданиями окружающих .

Близнецы

Домашние дела выйдут на 1-й план и любые семейные дела будут способствовать укреплению отношений между близкими.

Рак

Чем больше вы будете привлекать к себе внимание незнакомых людей, тем скорее расширите привычный круг общения.

Лев

Чем больше времени и сил вы потратите на любимое дело, тем большего сможете добиться.

Дева

Вас будет раздражать, что окружающие отстаивают интересы, которые могут совершенно не совпадать с вашими желаниями.

Весы

Вы сможете сделать то, на что вам все время не хватает смелости и силы воли. И вмешаться в ход событий.

Скорпион

На словах вы будете легки на подъем, однако на деле захотите что-то менять, только если будет соблюдено много условностей.

Стрелец

Вы будете строить грандиозные планы, хотя далеко не всем из них суждено сбыться.

Козерог

Вас будет интересовать только материальная сторона дела, а судьба будет заставлять решать философские проблемы.

Водолей

Отсутствие конкретных задач и целей может превратить ваши усилия в бессмысленную и бесперспективную деятельность.

Рыбы

Заключая новые союзы, будьте готовы к тому, что вам навяжут невыгодные условия.