Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера

В Фонде кино проходит защита проектов от кинокомпаний-лидеров. Всего эксперты рассматривают 22 проекта.

Первое впечатление - готовится много кинопроизведений на военную тематику. Это такие картины, как "Момент истины" - экранизация произведения Владимира Богомолова "В августе 44-го", "Сирия" - снимет фильм Алексей Чадов, будущую ленту поддерживает министерство обороны, "Нейтральная полоса" - режиссерская работа Кирилла Плетнева о том, как два врача, немецкий и русский, объединились ради спасения жизни солдата. "Любовь - без секса, война - без немцев, фильм будет про русский характер..." - так представили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов будущий фильм по литературному произведению Ильи Бояшова "Бансу". Как нетрудно догадаться, тоже на военную тематику. Тимур Бекмамбетов попросил дополнительные деньги на картину о подвиге летчика Девятаева.

Но есть и картины, основанные на биографиях реальных людей. Например, будущая лента автора "Холопа", режиссера Клима Шипенко "Декабрь", которого вдохновила биография русского поэта Сергея Есенина. А точнее - последние пять дней его жизни. Шипенко поведал экспертам, что собирается снимать белый нуар с интересным художественным решением. Один из ходов - все действующие лица будут словно появляться из декабрьской вьюги. При этом кто сыграет самого Есенина, пока не известно, хотя проект и представляется в Фонде уже второй раз. Ранее было известно, что в роли Айседоры Дункан создатели видят Марион Котийяр, но сейчас героиня дримкаста - Лив Тайлор. Уточним, что в роли возлюбленной поэта представляют только иностранную актрису.

После представления проекта в Фонде кино разгорелись споры. Эксперты требовали исторической правды в фильме об Есенине. Интересно было бы вспомнить о суперуспешной франшизе про Гоголя (а за картиной стоят частично те же продюсеры). Эксперты также требовали правды исторической, и знал ли об этом исполнитель главной роли Александр Петров? Похоже, специалисты забыли, что великие люди - это уже "бренды", и на основе их биографий авторская фантазия может выписать и снять любой сюжет. Главное, чтобы было талантливо и захватывающе.

Клим Шипенко сказал на защите, что он снимет "драматический триллер в стиле фильма "Побег". Стоит напомнить, что в 2018 году на питчинге на проект об Есенине денег не дали. "Математика" же фильма такова: авторы надеются собрать в кинотеатрах не меньше 350 млн рублей. На маркетинг уйдет 90 млн рублей. Бюджет фильма - 250 млн рублей, у Фонда они хотят получить 100 млн рублей невозвратных средств. Ленту поддержит один из федеральных каналов. Какой - пока не сказали.