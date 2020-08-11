ЦБ досрочно сменил совет директоров Минбанка

Совет директоров в полном составе был досрочно сменен 11 августа по решению Банка России, единственного акционера Московского индустриального банка (Минбанк). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, председатель правления банка Дмитрий Пожидаев был назначен на этот пост в конце октября 2019 года. Он пришел в санационный банк из управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), которую возглавлял с июля 2018 года. В 2017-м он работал заместителем директора департамента финансового оздоровления Банка России, но в декабре того же года перешел в ФКБС.

Вместо Пожидаева с 12 августа на должность врио предправления назначен бывший его заместитель Роман Романенко. Состав правления банка остался прежним, отмечает "Коммерсантъ". Совет директоров возглавил Александр Жданов. С июня 2017 года он работал на должности директора департамента финансового оздоровления Банка России.

Совет директоров Минбанка покинул бывший зампред ЦБ Василий Поздышев. В июле Банк России сообщил, что его топ-менеджер получил назначение в Базель - Поздышев перешел на должность старшего советника Банка международных расчетов.